Policia e Shtetit ka ndërmarrë këtë të enjte, 18 qershor, një valë ndryshimesh në strukturat drejtuese të komisariateve në disa qarqe të vendit, duke emëruar drejtues të rinj në poste kyçe.
Një nga lëvizjet më të rëndësishme është emërimi i Feliks Hodës në krye të Komisariatit të Policisë Vlorë. Hoda mbante më parë detyrën e shefit të Komisariatit nr. 4 në Tiranë.
Ndërkohë, drejtimi i Komisariatit nr. 4 në kryeqytet i është besuar Florent Sulçes, i cili më herët ka ushtruar funksionin e zëvendësshefit në të njëjtën strukturë.
Gazetari i Klan News, Besar Bajraktaraj raporton se ndryshimet prekin një sërë komisariatesh në vend, në kuadër të riorganizimit të strukturave drejtuese.
Emërimet e reja janë si më poshtë:
Bilal Selmanaj – Shef i Komisariatit të Dibrës
Elton Shahini – Shef i Komisariatit të Krujës
Sentiljan Ndreu – Shef i Komisariatit të Laçit
Florent Sulçe – Shef i Komisariatit Nr. 4, Tiranë
Feliks Hoda – Shef i Komisariatit të Vlorës
Arben Sulaj – Shef i Komisariatit të Lezhës
Elvis Peza – Shef i Komisariatit të Mirditës
Oltion Gjoni – Shef i Komisariatit të Matit
Emiljan Pashaj – Shef i Komisariatit të Korçës
Ergys Gjoni – Shef i Komisariatit të Bulqizës
Andi Deda – Shef i Komisariatit të Shijakut
Ervin Hasrama – Shef i Komisariatit Nr. 1, Tiranë
Lëvizjet e fundit vijnë në kuadër të ristrukturimit të Policisë së Shtetit dhe synojnë forcimin e menaxhimit dhe efektivitetit të strukturave vendore të policisë.
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