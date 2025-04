Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka reaguar për herë të parë pas kritikave të Donald Trump më herët, lidhur me bisedimet e paqes mes Rusisë e Ukrainës.

Sipas mediave të huaja, Presidenti i Ukrainës ka thënë se “emocionet janë rritur sot”, por shtoi se të gjitha palët “shprehën pikëpamjet e tyre dhe pranuan me respekt qëndrimet e njëra-tjetrës” në bisedimet e sotme në Londër, shkruan A2 CNN.

“Pala amerikane ndau vizionin e saj. Ukraina dhe evropianë të tjerë paraqitën kontributet e tyre. Dhe ne shpresojmë se është pikërisht kjo punë e përbashkët që do të çojë në paqe të qëndrueshme,” shkroi ai në rrjetin social ‘X’.

“Ukraina do të veprojë gjithmonë në përputhje me kushtetutën e saj,” shtoi ai, përpara se të thoshte “ne jemi absolutisht të sigurt se partnerët tanë, në veçanti SHBA do të veprojnë në përputhje me vendimet e tyre të forta”.