Kryeministri Edi Rama a reaguar sërish ndaj Sigfrido Ranucci, moderatorit të emisionit ‘Report’ në RAI 3. Rama i është përgjigjur deklaratave që Ranucci ka dhënë në një intervistë për Syri TV, ku telefonatën me Ramës me drejtorin e RAI 3 e ka cilësuar si ndërhyrjet e Kremlinit.

Në një reagim të gjatë në rrjetet sociale, Rama thotë se në fakt moderatori nuk ka guxim të përballet me arsyen e thjeshtë se përse e telefonoi drejtorin. Kreu i qeverisë thekson se telefonata ishte vetëm për të sqaruar të vërtetën, pasi emisioni ‘Report’ pretendoi se sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Ministrave, Engjëll Agaçi nuk i ishte përgjigjur pyetjeve të emisionit, por në fakt përgjigjet i kishin marrë brenda kohës së kërkuar.

Deklaratave të moderatorit Ranucci se do ishte më mirë që Rama të kishte kontaktuar atë vetë, kreu i qeverisë i thotë se po i përgjigjet në publik pasi nuk ka guxim të flasë me të pa dëshmitarë duke qenë se në 72 orë kanë shtrembëruar të vërtetën.

Reagimi i plotë i Edi Ramës

Që dje gjatë fjalimit tuaj në të njëjtin TV shqiptar të njëanshëm, tashmë i përfshirë para Report në përhapjen e së njëjtës shpifje të importuar më pas në Itali nga Report, do të kishit thënë se do të ishte më mirë të kontaktonit drejtpërdrejt, këtu jam në kontakt të drejtpërdrejtë. me ty por para syve të të gjithëve, sepse me gjithë shtrembërimet e një të vërtete të vetme dhe të thjeshtë që pata fatkeqësinë, por edhe fatin të jetoj në lëkurën time në harkun e vetëm 72 orësh, nuk kam guxim të komunikoni me të pa dëshmitarë.

Është për të ardhur keq që në vend që të dëgjojë gjyshen time që tha të gabosh dhe këmbëngulja njerëzore është djallëzore, ajo bëri një hap tjetër fals. Por duke qenë se në këtë rast nuk jam unë ai që gabova, kam për detyrë të ngulmoj për të nderuar të vërtetën e shkelur në këmbë nga ai raport brutal dhe të mos dorëzohem në mbrojtjen e Shqipërisë dhe institucioneve të saj, përfshirë rolin e saj në marrëveshjen dypalëshe me Italia që ka çdo të drejtë të kritikojë programin e saj duke bombarduar qeverinë e vendit të saj, por nuk ka të drejtë ta bëjë këtë duke njollosur vendin tim dhe fjalën shqipe me shpifje.

Është gjithashtu për të ardhur keq që ju e krahasoni telefonatën time shumë civile si një pjesë të dëmtuar të veprimeve tuaja, me ndërhyrjet e Kremlinit që pretendohet se janë kryer në programin tuaj. Të paktën nga respekti për viktimat e Kremlinit, nuk do ta krahasoja aq lehtë poloniumin e përdorur për të censuruar kundërshtarët e papërshtatshëm me vdekjen me një telefonatë që ndodhi pas censurës.

Më vjen keq gjithashtu që gënjeni për një letër proteste që i kam njoftuar drejtorit gjatë telefonatës tashmë shumë të famshme, duke pretenduar se letra nuk ju ka mbërritur ende, kur në të vërtetë nuk kam njoftuar asnjëherë një letër të tillë dhe as nuk mund ta dërgoj. atë që nuk e kam shpallur kurrë, duke u kufizuar vetëm në vëzhgimin e një ngjarjeje surreale në programin e tij, ku fillimisht censurohen përgjigjet e kërkuara dhe më pas sulmohen të censuruarit se nuk janë përgjigjur.

Meqenëse jemi te faktet, më vjen veçanërisht keq për shtrembërimin nga ana juaj të asaj që tregoni si dokumente gjyqësore në lidhje me vëllanë tim, pasi këto dokumente jo vetëm që nuk ekzistojnë, por pikërisht kjo është edhe objekt ankimimi gjyqësor për shpifja këtu në Shqipëri, një rrethanë që në një transmetim të thelluar investigativ siç pretendoni se e kryeni, duhet të paktën të përmendet për të shmangur riprodhimin në mënyrë jokritike të stereotipit të një epoke tjetër të shqiptarit të interesuar vetëm për drogën dhe të një Shqipërie të korruptuar nga kokën dhe këmbët.

Së fundi, është për të ardhur keq që nuk keni guximin të përballeni me arsyen shumë të thjeshtë të telefonatës sime me drejtorin tuaj, domethënë kërkesën për të sqaruar arsyen e një gënjeshtre të paraqitur jo një herë, por dy herë, jo vetëm në Itali, por edhe në Shqipëri, pra se Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Ministrave nuk i ishte përgjigjur kërkesës suaj për sqarim, e cila u shoqërua më pas me një gënjeshtër të tretë që mori formën e mohimit të dy të parave duke publikuar përgjigjet e marra vetëm në uebsajti i transmetimit, duke shtuar një të katërt mbi dokumentet gjyqësore që nuk ekzistojnë.

/a.r