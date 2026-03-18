Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA) paralajmëruan se shënjestrimi i objekteve energjetike të lidhura me fushën e gazit Parsi Jugor të Iranit përbën një “përshkallëzim të rrezikshëm” që kërcënon sigurinë globale energjetike dhe stabilitetin rajonal.
Ministria e Jashtme e Emirateve tha në një deklaratë se sulmet ndaj infrastrukturës së lidhur me fushën Parsi Jugor – e cila shtrihet edhe në Fushën Veriore të Katarit – paraqesin rrezik të drejtpërdrejtë për furnizimet globale me energji dhe stabilitetin më të gjerë të rajonit.
Ministria paralajmëroi se goditjet ndaj infrastrukturës energjetike mund të kenë “pasoja serioze mjedisore” dhe t’i ekspozojnë civilët, sigurinë detare dhe objektet jetike civile dhe industriale ndaj rrezikut të menjëhershëm.
Ajo theksoi nevojën për të shmangur shënjestrimin e infrastrukturës kritike në çdo rrethanë dhe nënvizoi rëndësinë e respektimit të së drejtës ndërkombëtare.
Deklarata erdhi pasi mediat iraniane raportuan për një sulm ajror të përbashkët SHBA-Izrael ndaj rezervuarëve të gazit në fushën Parsi Jugor të Iranit në qytetin jugor Asaluyeh të mërkurën, duke ndalur prodhimin në dy rafineri me një kapacitet të kombinuar prej rreth 100 milionë metrash kub në ditë.
SHBA-ja dhe Izraeli kanë vazhduar një ofensivë të përbashkët kundër Iranit që nga 28 shkurti, duke shkaktuar deri më tani rreth 1.300 viktima, përfshirë edhe udhëheqësin suprem Ali Khamenei.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë, si dhe ndërprerje në tregjet globale dhe aviacionin.
Leave a Reply