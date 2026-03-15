Ministria e Mbrojtjes e Emirateve të Bashkuara Arabe thotë se ka kapur disa raketa balistike dhe dronë të nisur nga Irani.
“Mbrojtja ajrore e Emirateve të Bashkuara Arabe ka kapur 4 raketa balistike dhe 6 dronë”, tha ajo në një deklaratë të ndarë në mediat sociale.
Ministria shtoi se mbrojtja ajrore ka “kapur 298 raketa balistike, 15 raketa kruiz dhe 1,606 dronë” që nga fillimi i luftës SHBA-Izrael kundër Iranit më 28 shkurt.
Në Emiratet e Bashkuara Arabe, të paktën gjashtë persona janë vrarë dhe 142 të tjerë janë plagosur në sulmet iraniane gjatë luftës.
Ndërkohë një raketë ka rënë në qytetet Bnei Brak dhe Ramat Gan në zonën e madhe të Tel Avivit, raporton Al Jazeera.
Policia izraelite tha se po heton disa vende ku kanë rënë raketa dhe predha.
Një burrë u godit nga copa xhami dhe mori lëndime të lehta, raportoi gazeta The Times of Israel. Sipas Policisë izraelite nuk kishte të lënduar.
Gazeta “Times of Israel” raportoi se raketa e fundit e lëshuar drejt Izraelit “përplasi një qytet qendror”, ndërsa “një municion me bombë thërrmuese ose fragmente të tjera që ranë shkaktuan dëme në një ndërtesë apartamentesh”.
