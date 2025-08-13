Një grua nga Zelanda e Re, Sarah Shaw, 33 vjeç, dhe djali i saj 6-vjeçar po mbahen në një qendër imigrimi në Teksas, pas ndalimit në kufirin Kanada–SHBA, një përvojë që miqtë e saj e përshkruajnë si “tmerruese”.
Shaw, e cila jeton në shtetin e Uashingtonit për më shumë se tre vjet, u ndalua kur po tentonte të rikthehej në SHBA pas një vizite të fëmijëve të saj më të mëdhenj në Zelanda e Re. Ajo dhe djali i saj u transportuan menjëherë në qendrën e përpunimit të emigracionit në Dilley, larg qendrës së tyre të jetesës, pa shpjegime të qarta dhe pa mundësi të përdornin rrobat e tyre.
Shaw ka një vizë “combo card”, e përbërë nga një vizë pune dhe një vizë I-360 për viktimat e dhunës në familje. Sipas miqve të saj, autoritetet kufitare mund të kishin përdorur një parole humanitare, por e ndaluan ajo dhe djalin e saj, duke e bërë situatën të rëndë emocionalisht dhe financiarisht.
Rasti i Shaw është pjesë e një liste në rritje të të huajve që përballen me ndalime, hetime dhe deportime në kufirin amerikan, pavarësisht vizave të vlefshme. Sindikata që përfaqëson Shaw, Uashington Federation of State Employees, ka kërkuar lirimin e saj, duke theksuar se praktikat e ICE dhe politika imigracioni janë në kundërshtim me vlerat amerikane dhe të drejtat e njeriut.
Ministria e Jashtme e Zelandës së Re është në kontakt me Shaw, por nuk ka komentuar më shumë për çështjen për shkak të privatësisë.
