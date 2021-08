Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Itali, ku ka humbur jetën një shqiptar. Avni Xhumari, 42 vjeç, me një varg precedentësh u gjet i pajetë nga një kalimtar në orët e para të mëngjesit të sotëm në Montefalco, Appio Tuscolano, Itali.

‘Pashë një pellg gjaku që dilte nga një makinë e parkuar para rrugës numër 41,’ ka thënë për karabinierët në stacionin Tuscolana, personi që e gjeti trupin e pajetë.

Mes rrotave të përparme ndodhi dhe zbulimi makabër, ku ishte dhe trupi i pajetë i Xhumarit.

Policia italiane tani është ka nisur kërkimet për bashkëpunëtorin që e ka braktisur pas aksidentit ‘në punë’.

Sipas një rindërtimi fillestar të ngjarjes, Xhumari dhe bashkëpunëtori i tij duhet të kenë parë një makinë në rrugë nga e cila do të vidhnin gomat dhe pjesë këmbimi.

Ata e kanë ngritur me krik pjesën e përparme të makinës, do të hiqnin pjesët që do të rishiten, gomat dhe rrotat e aliazhit të përfshira.

Fatkeqësisht, kriku ishte vendosur në pozicionin e gabuar, midis një harku të gomave dhe një mbrojtjeje plastike. Plastika që papritmas është thyer për shkak të peshës së automjetit, një Mercedes të klasit A.

Makina ka rënë dhe ka goditur Xhumarin i cili është përplasur me kokë në asfalt. Sipas mjekut ligjor, vdekja e tij ka ndodhur nga trauma e rëndë e pësuar në pjesën e pasme të kokës.

Nuk është e qartë nëse 42-vjeçari vdiq menjëherë apo jo. Fakti është se bashkëpunëtori i tij ka heq dorë pa u përpjekur ta shpëtojë dhe ta nxjerrë nga poshtë makinën.

Pranë trupit, hetuesit gjetën një elektrik dore dhe një smartphone. Viktima Avni Xhumari jetonte prej vitesh në Romë.

