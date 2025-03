Mbi 1600 ka qenë numri i kërkesave të reja për leje qëndrimi vetëm përgjatë vitit 2024. Ne Vlore me fillimi e sezonit turistik, kërkohet edhe fuqia punëtore që siç duket po zëvendësohet me shtetas të huaj.

Njësitë hoteliere dhe subjektet private kryesisht në funksion të turizmit kanë nisur që të marrin punonjës të huaj për të përballuar nisjen e sezonit veror dhe për të qenë gati me krahun e punës që mungon pasi janë larguar pjesa më e madhe e fuqisë punëtore kryesisht nga Vlora.

Kjo gjë ka bërë që në zyrën e migracionit në Vlorë çdo ditë të ketë një numër të lartë kërkesash të shtetasve të huaj, të mbërritur kryesisht nga vendet e Afrikës dhe Azisë që zgjedhin Vlorën për të punuar. Gjithashtu edhe shumë italianë në moshë pensioni që kanë zgjedhur qytetin bregdetar për të vazhduar jetesën.

Në zyrën e migracionit që ndodhet në portin detar të Vlorës takojmë shtetas të huaj nga Turqia, Australia, por edhe Italia. Ata tregojnë se kanë ardhur në Vlorë për të punuar apo për të jetuar përgjithmonë, teksa tregojnë edhe arsyet përse kanë zgjedhur qytetin.

Shumë prej tyre jetojnë prej vitesh në qytet ndërsa të tjerë vijnë për herën e parë. Të gjithë kanë zgjedhur fillimisht të investojnë duke blerë një shtëpi për të jetuar me synimin se vitet e ardhshme do të angazhohen pse jo edhe në biznes.

“Unë vij nga Australia, kam jetuar aty më parë dhe tashmë do të jetojë në Vlorë. Na pëlqen shumë ky qytet. Ka shumë hapësirë për ne. Më hapësirë krahasuar edhe me Tiranën. Ne e kemi vizituar më parë Tiranën por në Vlorë ka më tepër hapësirë. Më shumë këtu më pëlqen deti dhe plazhi. Njerëzit janë shumë të sjellshëm dhe të ndihmojnë jashtë masë. Shumë persona që ne nuk i njohim na flasin në shqip, italisht apo anglisht. Kemi vendosur të qëndrojmë këtu përgjithmonë. Ndoshta të vizitojmë ndonjëherë Australinë por do të qëndrojmë këtu. Ne kemi blerë një shtëpi këtu. Do të investojmë në të ardhmen edhe në biznes ndoshta në turizëm. Mes Australisë dhe Vlorës do të zgjedh Vlorën. Është një jetë më e ngadaltë këtu. Në Australi nuk ke kohë dhe një jetë shumë e rrëmujshme. stresuese. Për qytetarët e Australisë që duan të vijnë në Vlorë ju them se është jeta shumë e qetë këtu, jo stresuese, njerëz të sjellshëm, një vend shumë afër Evropës ku mund të vizitosh shtete të ndryshme ku ka edhe shumë mundësi të udhëtosh me makinë. Shumë natyrë të mirë, det, ku këtu mund të gjesh edhe pyllin madje mund të ecësh të bësh ngjitje edhe në mal, çdo gjë”.

“Unë vij në Vlorë si një pensionist. në një qytet që është i bukur dhe ndihesh mirë. Shqiptarët janë një popull shumë i mrekullueshëm dhe kjo është arsyeja përse jam këtu. Jemi këtu si pensionistë le të themi me pushime. Jemi prej 4 vitesh rezidentë këtu. Nuk kemi nisur ende këtu një biznes pasi jemi në moshë pensioni. E thashë edhe në fillim që Vlora më pëlqen shumë dhe ndihemi mjaft mirë këtu.”

“Jam nga Turqia, vij në Vlorë për të punuar. Për të punuar mermerin sipas mënyrës turke. Ndaj jemi tashmë këtu.”

Sipas të dhënave të siguruara nga drejtoria e kufirit dhe migracionit, 1400 shtetas të huaj janë rezidentë në Vlorë. Ata posedojnë sot një leje qëndrimi apo pasaportë. Mbi 1600 ka qenë numri i kërkesave të reja për leje qëndrimi vetëm përgjatë vitit 2024.

Mbizotërojnë kombësitë si Filipinet, India, Turqia, Indonezia, Bangladeshi por nuk mungojnë as evropianët ku sigurisht mbizotërojnë Italianët.