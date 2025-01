Donald Trump është zotuar të prezantojë ndryshime të shpejta dhe rrënjësore që nga dita e parë kur të kthehet në Shtëpinë e Bardhë më 20 janar.

Njerëzit që ai ka emëruar në punët më të fuqishme ndajnë një temë të përbashkët – besnikërinë ndaj kreut. Por secili individ sjell edhe idetë e veta se si të zbatojnë politikat e Trump.

Ne shikojmë pesë fraksione të cilëve do t’u besohet të japin disa nga premtimet e tij më të diskutuara dhe kërkojmë nga ekspertët tanë të vlerësojnë se sa efektivë ose mundimshëm mund të jenë këta toger.

Emigracioni: Linjat e ashpër të kufirit

Ky është një nga premtimet më të mëdha të fushatës së Trump – për të siguruar kufirin dhe për të dëbuar njerëzit që kanë ardhur në SHBA ilegalisht.

Deportimi më i madh në historinë e SHBA-së, për të cilin disa sondazhe sugjerojnë se ka mbështetje në rritje, është premtuar. Por se si do të funksiononte kjo në praktikë apo sa do të paguhet nuk dihet ende.

Kristi Noem

sekretar i Sigurisë së Atdheut

“ Akti i parë i çdo të huaji ilegal në vendin tonë ishte shkelja e ligjit. ”

Kongresmenja me katër mandate që u bë guvernatore e Dakotës së Jugut në 2018 tërhoqi vëmendjen kombëtare me refuzimin e saj të hapur të për të mbajtur maska dhe për te zbatuar masat gjatë bllokimit nga pandemia Covid.

Në mes të pandemisë, Noem e festoi katër korrikun me Donald Trump në memorialin kombëtar të malit Rushmore të shtetit të saj. Ajo ka qenë shumë kritike ndaj politikave kufitare të presidentit aktual amerikan, Joe Biden.

Noem refuzoi të pranonte refugjatë afganë dhe ishte guvernatorja i parë që dërgoi anëtarë të gardës kombëtare të shtetit të saj në Teksas për të ndihmuar me mbrojtjen e kufirit. Emërimi i saj kërkon konfirmim nga senatorët amerikanë.

Cari i kufirit Tom Homan

“ Kjo është cenueshmëria më e madhe e sigurisë kombëtare që ky komb ka parë që nga 11 shtatori dhe ne duhet ta rregullojmë atë. ”

Me një karrierë prej dekadash duke punuar si oficer i zbatimit të ligjit për kufirin në SHBA, ish-polici që dikur drejtonte Emigracionin dhe Zbatimin e Doganave (Ice) duket zgjedhja ideale për një nga detyrat kryesore të Trump.

Ai ishte një avokat i hershëm i ndarjes së fëmijëve nga prindërit ose nga kujdestarët e tyre që kaluan kufirin pa dokumentacion, gjë që u bë një nga politikat më të diskutueshme të imigracionit të Trump gjatë mandatit të tij të parë presidencial.

Homan është një komentues i rregullt në kanalet konservatore të lajmeve televizive, ku ai ka mbajtur një qëndrim konfrontues ndaj politikanëve demokratë që nuk janë të gatshëm të bashkëpunojnë me përpjekjet federale të zbatimit të imigracionit.

Analiza: Ofrimi i goditjes

Përveç ekonomisë, sondazhet sugjeruan vazhdimisht se imigrimi dhe kufiri me Meksikën ishin shqetësimet kryesore për shumë votues. Vendosja e Homan dhe Noem në krye – me një tjetër të vijës së ashpër Stephen Miller në krye të politikës kufitare – sugjeron që Trump është serioz në përmbushjen e premtimeve të tij. Por dëbimet masive dhe bastisjet në vendin e punës mund ta vendosin atë në një rrugë përplasjeje me shtetet dhe juridiksionet me prirje demokratike që mund të vendosin të shtyjnë ose të mos bashkëpunojnë. Disa shtete republikane – ekonomitë e të cilave mbështeten, pjesërisht, tek puna e emigrantëve – mund të kundërshtojnë gjithashtu. Dhe nëse familjet ndahen përsëri, siç ishin në mandatin e parë të Trump, ose qytetarët amerikanë deportohen së bashku me të afërmit pa dokumente, opinioni publik mund të kthehet shpejt kundër.

Politika e jashtme: Skifteri i Kinës

Shumë konservatorë besojnë se Kina përbën kërcënimin e vetëm më të madh për dominimin e vazhdueshëm global të SHBA-së, si ekonomikisht ashtu edhe ushtarakisht.

Ndërsa Trump ka qenë më i kujdesshëm, duke kufizuar shumicën e kritikave të tij ndaj Kinës në fushën e tregtisë, ai po e mbush ekipin e tij të politikës së jashtme me kritikë të zëshëm të Kinës, të cilët ka të ngjarë të ndihmojnë në zbatimin e premtimit të Trump për tarifa të larta.

Marco Rubio

Sekretar i Shtetit

“ Kërcënimi që do të përcaktojë këtë shekull është Kina. Dhe do të na duhet një përpjekje e gjithë shoqërisë – jo vetëm e qeverisë – për t’iu përshtatur atyre. ”

Një senator që ka përfaqësuar Florida që nga viti 2011, kubano-amerikani Rubio është një zyrtar publik veteran që dikur mbështeti reformën dypartiake të imigracionit dhe ishte një kritik i hershëm i zëshëm i Trump.

Të dy zhvilluan një rivalitet ndonjëherë të ndezur kur Rubio kandidoi pa sukses për nominimin presidencial republikan në 2016, por ai më vonë mbështeti Trump. Vitet e fundit, ai e ka mbrojtur në mënyrë agresive Trump në fushatën dhe në paraqitjet në media.

Pjesë e komisioneve të inteligjencës dhe marrëdhënieve të jashtme të Senatit, ai njihet për qëndrimet e tij të vijës së ashpër ndaj Iranit dhe konfliktit Rusi-Ukrainë, si dhe Kinën.

Në moshën 53-vjeçare, ai ende mund të ruajë ambiciet e Shtëpisë së Bardhë dhe mund të përdorë postimin e Departamentit të Shtetit për të ngritur profilin e tij kombëtar.

Michael Waltz

këshilltar për sigurinë kombëtare

“ Regjimet autoritare janë trimëruar nga dobësia e perceptuar, pavarësisht nëse është e drejtë apo jo – është perceptimi i tyre. Dhe ata janë penguar nga forca. ”

Një veteran i dekoruar i forcave speciale ushtarake, Waltz është një kongresmen që përfaqëson Florida si Rubio. Ai, gjithashtu, ka folur ashpër për Kinën – pasi ka argumentuar si kryetar i një nënkomiteti të Dhomës së Përfaqësuesve që SHBA të përgatiten më shumë për konfliktin në Paqësor.

Në vitin 2022, ai ishte një nga anëtarët e parë të Kongresit që bëri thirrje që Shtetet e Bashkuara të bojkotojnë Lojërat Olimpike Dimërore në Pekin. Ai ka kritikuar qëndrimet e administratës në largim – duke përfshirë edhe tërheqjen e trupave nga Afganistani.

Ai ka kritikuar gjithashtu politikat ushtarake të SHBA-së që ai thotë se theksojnë diversitetin racor dhe gjinor, barazinë dhe përfshirjen mbi aftësinë luftarake.

Analiza: Marrëdhënia më e rëndësishme

Në mandatin e tij të parë, Trump shkaktoi një luftë tregtare me Pekinin dhe e quajti Covid-in “virusin kinez”. Por ai gjithashtu lavdëroi presidentin Xi Jinping si një lider “brilant” që sundon me një “grusht të hekurt”. Kjo paparashikueshmëri mund ta bëjë edhe më të vështirë menaxhimin e marrëdhënieve strategjike më të rëndësishme të Amerikës. Rubio gjithashtu mund të përplaset me Tulsi Gabbard, i zgjedhuri i Trump për drejtor të inteligjencës kombëtare, i cili më parë e kritikoi atë për politikën e jashtme, duke thënë se ai “përfaqëson krijimin e neokonit, luftënxitës”.

Efikasiteti: Shkurtuesit e kostos

Trump ka emëruar dy figura të teknologjisë – Elon Musk dhe Vivek Ramaswamy – për të udhëhequr një përpjekje për uljen e kostove të quajtur “Departamenti i Efikasitetit të Qeverisë” (Doge) si pjesë e përpjekjes së tij për të “çmontuar” burokracinë kur të kthehet në Shtëpinë e Bardhë.

Musk ka ofruar 2 trilion dollarë të mundshëm (1.6 trilion £) në shkurtime të shpenzimeve, duke u zotuar të dërgojë “valë tronditëse” përmes qeverisë. Ramaswamy ka mbështetur eliminimin e agjencisë së mbledhjes së taksave, IRS dhe Departamentit të Arsimit. Mbetet për t’u parë se si do të funksionojë Doge – i cili nuk është një departament zyrtar qeveritar.

Efikasiteti i qeverisë së Elon Musk

“ Kërcënim për demokracinë? Jo, kërcënim për BUROKRACI!!! ”

Shefi i X, Tesla dhe SpaceX, i lindur në Afrikën e Jugut, mes sipërmarrjeve të tjera, është personi më i pasur në botë. Ai është i njohur për kundërshtimin e tij ndaj mbirregullimit të perceptuar të qeverisë, praninë e tij luftarake në mediat sociale dhe uljen e zellshme të kostove pas blerjes së X (atëherë Twitter).

Musk i rezistoi prej kohësh përpjekjeve për të etiketuar politikën e tij, por u shfaq në vitin 2024 si një nga mbështetësit me shpenzimet më të mëdha të Trump, duke derdhur qindra milionë në përpjekjet për rizgjedhje dhe duke u shfaqur përkrah Trump dhe në ngjarje solo në shtetet kryesore të fushëbetejës. Ai ka sugjeruar se kalimi në teknologjitë e reja mund ta bëjë qeverinë më të vogël, më efektive dhe më efikase.

Vivek Ramaswamy

Efikasiteti i qeverisë

“FBI nuk mund të ‘reformohet’. Përgjigja e duhur është: mbylleni atë. Po, presidenti mund ta bëjë këtë. unë dua. ”

Multimilioneri indiano-amerikan fitoi pasurinë e tij si një sipërmarrës i bioteknologjisë dhe më pas themeloi një firmë për menaxhimin e aseteve. Ai kandidoi për nominimin presidencial republikan në vitin 2024, duke u zotuar se do të marrë përsipër agjendën “Amerika së pari” e Trump.

Për disa muaj, popullariteti i tij u rrit brenda partisë, duke i dhënë atij një pozitë të spikatur gjatë debateve presidenciale (të cilat Trump i anashkaloi) dhe një nivel më të madh të kontrollit të medias.

Ai përfundimisht u largua për të mbështetur ish-presidentin, por jo pa tërhequr vëmendjen për platformën e tij jokonvencionale të fushatës dhe përqafimin e teorive konspirative, duke përfshirë se zgjedhjet e vitit 2020 ishin “vjedhur nga teknologjia e madhe” nga Trump dhe se trazirat e Kapitolit të 2021 ishin një punë nga “brenda”.

Ai ka mbrojtur shkurtime agresive për qeverinë federale, duke përfshirë largimet masive dhe eliminimin e agjencive dhe departamenteve të tëra.

Analiza: Fuqizimi i nxitësve të tifozëve të fushatës

Emërimet janë një njohje e ndihmës që Trump mori në gjurmët e fushatës nga Musk dhe Ramaswamy. Por koha do të tregojë se çfarë pushteti vazhdojnë të kenë ata – departamenti nuk është një agjenci zyrtare dhe mund të këshillojë vetëm për shpenzimet, të cilat kontrollohen pjesërisht nga Kongresi. Shkurtimet e thella janë në kundërshtim me premtimet e tjera të Trump, të tilla si lënia e sigurimeve shoqërore dhe Medicare të paprekur.

Të gjitha ndryshimet: Përçarësit

Një sërë të emëruarish nga Trump u janë dhënë role që synojnë të sfidojnë në mënyrë agresive status quo-në.

Presidenti i zgjedhur ka zgjedhur luftime të veçanta në secilën nga fushat që do të mbikëqyrte – Kennedy në Departamentin e Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore dhe Gabbard si drejtor i inteligjencës kombëtare.

Robert F Kennedy Jr

Shëndeti dhe shërbimet njerëzore

“ Ushqimi ultra i përpunuar po nxit epideminë e obezitetit. Kur ta kthejmë Presidentin Trump në Shtëpinë e Bardhë dhe mua në Uashington, ne do të rregullojmë sistemin tonë të prishur të ushqimit dhe do ta bëjmë Amerikën të shëndetshme përsëri. ”

I zgjedhuri i Trump është një avokat dhe ambientalist i vjetër nga familja më e famshme demokrate në vend.

Pavarësisht se nuk ka kualifikime mjekësore, ai do të kishte përgjegjësi të gjerë mbi agjencitë shëndetësore federale të SHBA – duke përfshirë ato që mbikëqyrin miratimin e vaksinave, përdorimin e të cilave ai dëshiron të rishikojë.

Disa nga synimet e deklaruara të Kenedit, për shembull mbi fluorizimin e ujit, janë të lidhura me dezinformata. Për çështje të tjera ai ka më shumë mbështetje publike, për shembull në shqyrtimin e sistemit ushqimor dhe përdorimin e aditivëve.

Kennedy fillimisht kërkoi nominimin presidencial të Demokratëve në vitin 2024, më pas kaloi në një ofertë të pavarur për Shtëpinë e Bardhë.

Ai përfundimisht e braktisi fushatën dhe miratoi ish-presidentin, duke forcuar një aleancë të pamundur që, në pritje të konfirmimit të Senatit, mund t’i jepte atij një vend kyç në kabinetin e Trump.

Inteligjenca Kombëtare Tulsi Gabbard

“(Trump) ushtroi guximin që presim nga komandanti ynë i përgjithshëm… duke pasur guximin për t’u takuar me kundërshtarë, diktatorë, aleatë dhe partnerë në kërkim të paqes, duke e parë luftën si mjetin e fundit. ”

Një veteran ushtarak që shërbeu në një njësi mjekësore në Irak, Gabbard ka kundërshtuar në mënyrë rutinore politikën e jashtme amerikane.

Në vitin 2017, ndërsa ishte kongresmene demokrate, ajo pati një takim me presidentin e atëhershëm të Sirisë, Bashar al-Assad, dhe hodhi dyshime mbi vlerësimet e inteligjencës amerikane që e fajësonin atë për përdorimin e armëve kimike vdekjeprurëse.

Pasi Rusia pushtoi Ukrainën pesë vjet më vonë, ajo fajësoi NATO-n dhe i bëri jehonë një pretendimi të Kremlinit se kishte biolab të financuar nga SHBA në Ukrainë. Zhvendosja e saj nga mbështetësi i krahut të majtë të Bernie Sanders tek avokati i zëshëm i Trumpit, përbën një udhëtim të pazakontë politik.

Por qëndrimet e saj anti-establishment, anti-ndërhyrëse kanë qenë të qëndrueshme gjatë gjithë kohës.

Analiza: Shfrytëzimi i bomba-hedhësve

Kennedy dhe Gabbard mund të jenë ndër mbështetësit më të vendosur të planit të Trump për të çmontuar “shtetin e thellë” burokratik. Të dy të emëruarit shpesh kalojnë në komplot. Por ata që hedhin bomba mund të bëjnë edhe vartës të padisiplinuar. Kennedy kërkon rregullim më të rreptë në industritë ushqimore dhe bujqësore, të cilat mund të bien ndesh me agjendën e reduktimit të qeverisë së Trump. Dhe Gabbard, një kritike e ashpër e fuqisë amerikane, do të punojë për një president që nuk ka frikë ta përdorë atë – për shembull, kundër Iranit.

Ekonomia: Zbatuesit e tarifave

Zgjedhjet kryesore do të ndihmojnë në kryesimin e një agjende tregtare dhe tarifore që Trump zotohet se do të mbrojë vendet e punës në Amerikë. Atyre mund t’u kërkohet të ekzekutojnë taksat e importit që Trump ka kërcënuar për mallrat që mbërrijnë në SHBA, duke përfshirë nga partnerët kryesorë tregtarë Kina, Kanadaja dhe Meksika.

Howard Lutnick

Sekretar i Tregtisë

“Është një situatë fitimprurëse… do të fitojmë një mori parash nga tarifat, por kryesisht, të gjithë të tjerët do të negociojnë me ne. ”

Lutnick është shefi ekzekutiv miliarder i firmës financiare Cantor Fitzgerald – një kompani që ai e rindërtoi pasi humbi 658 punonjës në sulmin e 11 shtatorit në Qendrën Botërore të Tregtisë.

Roli i tij si një donator i madh i fushatës Trump i dha atij një punë si bashkë-kryetar i ekipit të tranzicionit, ku ai do të përfshihet në plotësimin e mijëra vendeve të punës në administratën e re. Ai është gjithashtu i zgjedhuri i presidentit të zgjedhur për të shërbyer si sekretar i tregtisë.

Ai ka mbështetur me zë planet ekonomike të Trump, duke përfshirë tarifat me një gamë të gjerë – të cilat departamenti i tregtisë do të kishte për detyrë t’i zbatonte – si dhe çrregullimin e kriptomonedhave dhe eliminimin e tatimit mbi të ardhurat.

Përqafimi i tij i këtyre pikëpamjeve e ka vënë atë jashtë hapit me shumë në industrinë e tij, e cila tenton t’i shohë tarifat si të këqija për Amerikën e korporatave.

Scott Bessent

Sekretar i Thesarit

“Ashtu si Alexander Hamilton, ne nuk duhet të kemi frikë të përdorim fuqinë e tarifave për të përmirësuar jetesën e familjeve dhe bizneseve amerikane “.

Bessent është gjithashtu një financier veteran, emërimi i të cilit u pa si mjaft i sigurt nga shumë njerëz në Wall Street. Ai sjell një CV relativisht konvencionale në raportin e gjerë të sekretarit të thesarit, duke përfshirë një qëndrim me miliarderin George Soros, një nga kontribuesit më të shquar dhe më pjellor të fushatës demokrate.

Bessent tani është i vendosur në kampin konservator, megjithatë, duke mbështetur shkurtimet e buxhetit, derregullimin dhe rritjen e investimeve në prodhimin e naftës në SHBA. Ndërsa ai mbështet thirrjet e Trump për tarifa të reja mbi importet, si Lutnick ai ka sugjeruar që Trump i sheh tarifat kryesisht si një mjet negociues dhe jo si një burim të përhershëm të të ardhurave amerikane.

Analiza: Çështja e negociatave të Trump

Trump ka treguar oreks të vazhdueshëm për tarifat – si një teori ekonomike dhe një mjet i gjithanshëm për vendet e muskujve për çështje të ndryshme. Por planet e tij bien ndesh me prioritete të tjera si një bursë me diell dhe ulja e inflacionit, duke ngritur pikëpyetje rreth kostove që ai është i përgatitur të përballojë. Ekipi ekonomik i Trump përfaqëson disa nga lojtarët më me përvojë në administratën e tij. Megjithëse besnikë ndaj ideve të shefit të tyre, prejardhja e tyre relativisht e moderuar erdhi si një lehtësim për tregjet. Kjo është një shenjë e vlerës që i jep Trump asaj që mendon Wall Street – dhe detyrës delikate me të cilën përballet ekipi i tij në balancimin e agjendave të tij konkurruese ekonomike. BBC