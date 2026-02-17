Pas pezullimit të Erion Ismailit me urdhër të SPAK si nëndrejtor i Policisë së Tiranës, në vend të tij është komanduar kryekomisar Besmir Dervishi. Erion Ismaili u pezullua nga detyra me urdhër të SPAK më 16 dhjetor të vitit të kaluar, pas hetimeve për çështjen AKSHI.
Nëndrejtori i ri i krimeve për Policinë e Tiranës, Besmir Dervishi, më parë ka qenë shef i Komisariatit nr.3, më pas u transferua shef i Komisariatit nr.5, ku qëndroi rreth 1 muaj për të kaluar shef sektori në Drejtorinë e Policisë Tiranë.
Ndryshime të shumta janë bërë 2 muajt e fundit në polici me urdhër të Prodës dhe priten të tjera lëvizje. Por, padia e Aida Hajnajt po mban pezull prej më shumë se tre muajsh garën për drejtorë të departamenteve në Drejtorinë e Përgjithshme në Policinë e Shtetit.
Gjykata Administrative nuk ka dalë ende me një vendim lidhur me padinë. Të gjitha seancat gjyqësore janë shtyrë, e fundit ishte me datë 10 shkurt. Ish-drejtuesja e Byrosë Kombëtare të Hetimit, Aida Hajnaj pretendon të rikthehet në postin e mëparshëm, në Policinë e Shtetit. Hajnaj ka drejtuar BKH-në për 5 vite ndërsa mandati i saj përfundoi më 1 shtator 2025. Para se të emërohej në krye të BKH-së, Aida Hajnaj mbante postin e zv.drejtoreshës së Përgjithshme në Policinë e Shtetit, ndërkohë në këtë departament është hapur gara për plotësimin e vakancës.
Më 7 nëntor 2025 Hajnaj i është drejtuar Gjykatës Administrative me padi. Hajnaj kërkoi pezullim të konkursit deri sa gjykata të shpallë vendimin, i cili nuk është marrë ende.
