Ministri i Jashtëm gjerman Heiko Maas ka falenderuar kryeministrin Rama i cili mban edhe kryesimin e radhës të OSBE në emër të Shqipërisë.

Mass mesohet se i eshte drejtuar Rames me tone miqesore dhe shume falenderuese për kompromisin e arritur,balancën gjinore e gjeografike ne emerimin e drejtuesve te institucioneve dhe punën e bërë gjatë drejtimit të OSBE, duke i thene ” Për kompromisin e arritur ne emerimin e drejtuesve te institucioneve duhet falenderuar Kryesia shqiptare. Ju i dashur Edi Rama dhe ekipi juaj ia dolet qe ekipi i ardhshem drejtues te jete jo vetem i kualifikuar larte, por edhe qe per here te pare ne historine e OSBE-se te perputhet me pritshmerite per respektimin e kriterit te balances gjinore dhe asaj gjeografike. Per sa me lart, meritoni mirenjohjen dhe falenderimin tone!”. /a.p