Emaile të publikuara nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë zbulojnë detaje të reja mbi takimin e fundit të njohur ballë për ballë mes Dukës Andrew dhe Jeffrey Epstein, në dhjetor 2010 në Nju Jork.
Ndryshe nga ajo që Andrew deklaroi në intervistën e famshme për BBC Newsnight se kishte shkuar vetëm për t’i dhënë fund marrëdhënies, dokumentet tregojnë se ai ishte i ftuari kryesor në një darkë luksoze në rezidencën shumëmilionëshe të Epstein në Manhattan, mes personazheve të njohur.
Sipas emaileve, takimi nuk ishte “takim lamtumire”. Madje, më vonë gjatë po atij muaji, Andrew i dërgoi Epstein një mesazh për urime festash, duke iu referuar “familjes sime amerikane” dhe duke shtuar: “Pres me padurim t’ju bashkohem përsëri së shpejti.”
Zbulimet e reja vënë sërish në pikëpyetje versionin e Princit Andrew mbi marrëdhënien e tij me financierin e diskredituar Jeffrey Epstein.
