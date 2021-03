Gjigandi farmaceutik Johnson & Johnson njoftoi të hënën se do të furnizojë Evropën me 200 milionë vaksina koronavirus, përfshirë Norvegjinë dhe Islandën, në gjysmën e dytë të prillit.

Vaksina Johnson & Johnson u miratua nga Agjencia Evropiane e Barnave në 11 Mars, pas miratimit të vaksinave nga Pfizer-BioNTech, Moderna dhe AstraZeneca.

Në një deklaratë nga Johnson & Johnson, kompania tha se orari i dorëzimit paraprak do të fillojë në prill deri në qershor, në përputhje me marrëveshjen e tyre me Komisionin Evropian.

“Johnson & Johnson do të vazhdojë të punojë ngushtë me partnerët tanë, autoritetet rregullatore dhe qeveritë për të përshpejtuar të gjitha hapat e procesit të prodhimit të vaksinave dhe për të aktivizuar vendet tona të prodhimit sa më shpejt që lejojnë miratimet e autoriteteve shëndetësore, në mënyrë që të ofrojë siguri dhe nivel të lartë prodhimi cilësor të vaksinës sonë ”, thuhej në deklaratë.

Njoftimi i Johnson & Johnson vjen mes zhgënjimit në rritje në Bruksel për një mungesë të furnizimit të vaksinave në bllok, veçanërisht për shkak të dështimit të AstraZeneca për të përmbushur detyrimet e saj kontraktuale, ndërsa vazhdon të përmbushë objektivat e Mbretërisë së Bashkuar.

