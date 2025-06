“Nisur nga interesi i lartë nga ana juaj për t’u informuar nëse gjyqtarja Elsa Ulliri ka paraqitur kërkesë për dorëheqje nga çështja penale në ngarkim të të pandehurve Sali Berisha, Jamarbër Malltezi, etj…, me porosi të Zëvendëskryetarit të Gjykatës Z. Erjon Bani, ju bëjmë me dije se lidhur me këtë pjesë do të informoheni në seancën gjyqësore të rradhës, datë 21.07.2025, ora 10:30, ku trupi gjykues do të relatojë në seancë nëse është paraqitur ndonjë kërkesë e tillë si dhe vendimmarrja e titullarit, në rast se ka pasur vendimmarrje”, njofton GJKKO.

GJKKO ka bërë një reagim lidhur me kërkesën e Elsa Ullirit, gjyqtares kryesuese për t’u tërhequr nga gjykimi i dosjes Partizani, me të pandehur Sali Berishën, Jamarbër Malltezi dhe tre të tjerë. Në njoftim thuhet se nëse do të ketë një njoftim për këtë çështje më 21 korrik, kur është caktuar seanca e radhës.Por pavarësisht kërkesës së gjyqtares, ajo do të jetë e pranishme në seanca, treshja e gjyqtarëve të aferës Partizani mbetet e njëjtë, por nuk marrin dot vendime.