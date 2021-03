Në seancën e ndërmjetësimit “Shihemi në Gjyq” tek E Diela Shqiptare kanë qenë të ftuara dy shoqe që dikur kanë punuar në spital dhe kishin një miqësi të bukur. Në vitin 2014 Elsa i dha Shemsies dhe bashkëshortit të saj 5 milion Lekë dhe për vite me radhë nuk u kujtuan t’ja kthenin. Madje ata shitën shtëpinë në Tiranë dhe shkuan të jetonin në Vaqarr pasi ndërtuan një shtëpi private aty. Burri i Shemsies vdiq para një viti e gjysmë dhe ajo nuk e kishte njoftuar Elsën. Elsa i shkon tek shtëpia e vjetër dhe zbulon se janë larguar nga Tirana dhe madje i ka vdekur dhe burri. Ajo shkon në Vaqarr i gjen shtëpinë dy katëshe dhe kur takohen Shemsia i kërkon që të jetojë me të meqë është vetëm. Por konfliktet mes tyre lindën më shumë gjatë bashkëjetesës me njëra-tjetrën.

Shemsia: Unë vij nga Dibra dhe kam 35 vite që jetoj në Tiranë. Jam e martuar dhe kam dy fëmijë. Burri ka një vit e gjysmë që më ka vdekur.

Eni Çobani: Fatkeqësisht, unë kam pasur vetë fatin ta njoh, ka qenë zotëri burrë.

Shemsia: Ne kemi ardhur në 2018 jemi ballafaquar me ty, unë kam jetuar në Allias në pallat, në ’87 kam lindur çunin e madh, pas 4 vitesh kam lindur çunin tjetër. U rritën, burri ka punuar në bashki, unë në spital për 20 vite. Aty jam njohur dhe me Elsën, e kam shoqe. Kjo ka ndenjur tek Oxhaku, unë në Allias, pastaj çuni i vogël u fejua, i madhi iku në Itali. Djali i vogël shkoi tek njerëzit e nuses dhe bleu një tokë në Vaqarr. I thashë burrit ta shesim pallatin dhe e shitëm për hatër të fëmijëve dhe shkuam në fshat. Meqë djali bleu tokën të shkojmë dhe ne ndërtojmë një shtëpi. Arritëm e bëmë një shtëpi, hodhëm 20 milionë themelet për 4-5 kate, nuk funksionoi ashtu siç duhej, bëmë shtëpinë dhe dasmën. Djali dhe nusja kanë qenë pa punë në kohën kur nisëm të ndërtonim shtëpinë. Nisi një konflikt me burrin, ai nuk pranoi ta shiste pallatin, unë doja ta shisja, por ama unë shita një pallat dhe bëra një shtëpi dy katëshe.

Eni Çobani: Tani Elsa çfarë lidhje ka me ju?

Shemsia: Unë martova djalin, ai na ndau, ne ngelëm në kat të dytë.

Elsa: Dëgjo Shemsie, lere historinë e jetës tënde, unë kam ardhur tek ti, jam njohur me kohë dhe tek shtëpia jote vija sa herë pija kafe. Më the Elsa do më ndihmosh? Të thashë po çfarë do? Dua 5 milion Lekë dhe t’i kam dhënë të nesërmen, ka qenë dhe burri.

Shemsia: Burri ka vdekur, shko merri Lekët në Tufinë. Ke deklaratë ti?

Elsa: Unë pata besim tek ti.

Shemsia: Unë kam hallet e mia.

Elsa: Nuk dua të di gjë, unë pata besim tek ty, t’i dhashë e më the që do të t’i jap. Më le kaq vite dhe unë nuk të erdha, kur kam marrë vesh që të ka vdekur burri jot, të kam ardhur tek shtëpia në Allias dhe s’të kam gjetur. Më kanë thënë ka ikur zonja në fshat, në Vaqarr, unë jam nisur për atje dhe të kam gjetur me zor. Gjithë këto vite nuk isha takuar fare me të, kisha shumë besim tek ajo që do m’i japin e iku ky muhabet. U detyrova t’i shkoja tek shtëpia, i rashë derës, më doli kjo, më tha ku je ti? I thashë ku je ti, jo unë. Të ka vdekur burri dhe t’i s’më ke lajmëruar mua?

Elsa tregon se nuk e ka ftuar as kur ka martuar fëmijët dhe nuk e ka njoftuar as kur i vdiq burri, ndërsa Shemsia e cila e konsideronte shoqe dhe i mori 5 milion lekë para shumë vitesh shprehet se nuk kishte pse ta njoftonte sepse nuk ishte e familjes.

Elsa: Turp të kesh, je gënjeshtare, të gjitha të këqijat i ke.