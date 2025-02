Miliarderi Elon Musk deklaroi se nuk është i interesuar të blejë TikTok-un, aplikacion të cilin Shtetet e Bashkuara po përpiqen ta ndalojnë për shkak të shqetësimeve mbi sigurinë kombëtare që lidhen me pronësinë kineze të ByteDance.

Deklaratat e Musk, të bëra në fund të janarit, u publikuan të shtunën nga The ËELT Group, pjesë e kompanisë gjermane të mediave Axel Springer SE, e cila organizoi një samit ku shefi i Tesla-s u lidh me video-konferencë.

“Nuk kam bërë asnjë ofertë për të blerë TikTok-un,” tha Musk, një javë pasi ish-presidenti Donald Trump u shpreh se do ta mbështeste një blerje të mundshme nga Musk, nëse ai do të dëshironte ta bënte një gjë të tillë.

“Nuk kam asnjë plan se çfarë do të bëja nëse do ta zotëroja TikTok-un,” shtoi Musk, duke theksuar se nuk e përdor personalisht aplikacionin dhe nuk është i familjarizuar me formatin e tij.

“Unë nuk kam ndonjë dëshirë të madhe për ta blerë TikTok-un. Në përgjithësi nuk blej kompani, është diçka e rrallë për mua,” tha ai, duke kujtuar se blerja e rrjetit social Twitter, tashmë i quajtur X, ishte një përjashtim nga rregulli i tij i zakonshëm. “Zakonisht i ndërtoj kompanitë nga zeroja,” theksoi Musk.

Ndërkohë, ish-presidenti Trump ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv për të shtyrë ndalimin e TikTok-ut në SHBA, i cili ishte planifikuar të hynte në fuqi më 19 janar. ByteDance ishte vënë përpara një afati për të shitur asetet amerikane të aplikacionit ose për të përballuar një ndalim total në SHBA, për shkak të shqetësimeve se qeveria kineze mund ta detyronte kompaninë të ndante të dhënat e përdoruesve amerikanë. TikTok i ka mohuar vazhdimisht këto akuza.

Apple dhe Google ende nuk e kanë rikthyer TikTok-un në ‘dyqanet’ e tyre të aplikacioneve në SHBA, pas hyrjes në fuqi të një ligji të ri. Për të anashkaluar kufizimet, TikTok njoftoi të premten se përdoruesit amerikanë të Android mund ta shkarkojnë aplikacionin përmes paketave të instalimit nga faqja zyrtare e kompanisë.

Trump ka thënë se është në bisedime me disa investitorë për një blerje të mundshme të TikTok-ut dhe pritet të marrë një vendim këtë muaj për fatin e aplikacionit, i cili ka rreth 170 milionë përdorues në SHBA. Këtë javë, ai nënshkroi një urdhër ekzekutiv për krijimin e një fondi sovran, i cili mund të përdoret për të blerë TikTok-un.

Nga ana e saj, ByteDance ka mohuar vazhdimisht çdo plan për të shitur TikTok-un.

Qasja e Trump ndaj TikTok-ut përfaqëson një ndryshim të qëndrimit nga mandati i tij i parë presidencial, kur ai kërkoi pa sukses ndalimin e aplikacionit, duke e akuzuar atë për ndarjen e të dhënave të amerikanëve me qeverinë kineze. Së fundmi, Trump ka deklaruar se ka një “vend të veçantë në zemër për TikTok-un”, duke e vlerësuar atë si një faktor që e ndihmoi të fitonte mbështetjen e votuesve të rinj në zgjedhjet e 2024-ës.