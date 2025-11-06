Shefi ekzekutiv i Teslës, Elon Musk, u bë të mërkurën personi i parë në histori që arrin një pasuri neto prej pothuajse 500 miliardë dollarësh, e nxitur nga rimëkëmbja e aksioneve të kompanisë së automjeteve elektrike dhe rritja e vlerës së bizneseve të tjera të tij teknologjike gjatë këtij viti.
Sipas indeksit të miliarderëve të Forbes, pasuria e Musk arriti në 500.1 miliardë dollarë në orën 16:15 me orën lokale të Nju-Jorkut.
Pasuria e tij lidhet ngushtë me Teslën, ku ai zotëronte mbi 12,4% të aksioneve që nga data 15 shtator. Aksionet e kompanisë janë rritur mbi 14% gjatë këtij viti dhe u mbyllën me një rritje prej 3,3% të mërkurën, duke i shtuar më shumë se 6 miliardë dollarë pasurisë së Musk vetëm në një ditë.
Pas një fillimi të vështirë të vitit, aksionet e Teslës kanë marrë vrull pasi investitorët panë se Musk po i rikthehej fokusit te kompanitë e tij. Kryetarja e bordit të Teslës, Robyn Denholm, deklaroi muajin e kaluar se Musk ishte sërish “në qendër të vëmendjes” në kompani, pas disa muajsh të kaluar në aktivitetet e tij politike në Uashington.
Vetëm pak ditë më vonë, Musk zbuloi se kishte blerë rreth 1 miliard dollarë aksione të Teslës, një shenjë e fortë besimi në të ardhmen e kompanisë, e cila po synon një transformim të madh nga prodhues automjetesh në një fuqi të inteligjencës artificiale dhe robotikës.
Megjithatë, shitjet e dobëta të makinave dhe presioni mbi marzhat e fitimit vazhdojnë të ndikojnë negativisht aksionet, duke e bërë Teslën një nga performuesit më të dobët. Pavarësisht kësaj, muajin e kaluar, bordi i Teslës propozoi një paketë kompensimi prej 1 trilion dollarësh për Musk, duke vendosur objektiva ambiciozë financiarë e operacionalë dhe duke adresuar kërkesat e tij për një pjesë më të madhe në kompani.
Ndërkohë, edhe dy kompanitë e tjera të Musk, startup-i i inteligjencës artificiale xAI dhe kompania hapësinore SpaceX, kanë parë rritje të ndjeshme vlerësimesh këtë vit. xAI u vlerësua me 75 miliardë dollarë në korrik, ndërsa sipas raporteve, SpaceX po diskuton ngritjen e kapitalit me një vlerësim rreth 400 miliardë dollarë.
Në listën e Forbes, Musk ndiqet nga themeluesi i Oracle, Larry Ellison, i cili renditet i dyti më i pasur në botë me një pasuri rreth 350,7 miliardë dollarë.
