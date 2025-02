A ka shanse Sali Berisha ta risjellë PD-në në pushtet në situatën e aktualitetit dhe politike në të cilën po ndodhin zhvillimet në vend. Çfarë mendojnë të ftuarit në panelin e “Repolitix”.

Ish-kreu i PD Kukës, Ibsen Elezi shprehet se PD nuk ka garë, me strategjinë e saj po degradon dhe Berisha rrezikon të marrë rezultatin më të dobët historik.

Kurse Arben Meçe thekson se shansi i vetëm i PD dhe Berishës është fakti se SPAK ka arrestuar dhe po arreston njerëzit e mazhorancës. Kurse për listën e PD-së për primare dhe deputetë, thotë se njerëzit aktualë në Kryesi janë të gjithë të Lulzim Bashës.

“E para i referohem listës së PD. Këta janë të gjithë të Lulzim Bashës dhe aty mungon vetëm Luli. E dyta është Gjekmarkaj, që do e zbusin ë maksimum fushatën e Berishës. Kryesia e mban partinë. Janë të gjithë të Bashës, asnjë nuk ka lëvizur. Në planin e paraqitjes fizike të PD-së me kryesinë nuk kemi asnjë ndryshim. Absurde që SPAK të jetë ngritur Ramën. U ngrit për të goditur pandëshkueshmërinë 30-vjeçare në vend, jo vetëm andej këndej sepse është politikë. Kush shkel ligjin të kalojë në gijotinën e SPAK. PD është ajo që ka qenë. Si deklarata e Flamur Nokës në Diasporë, se për 3 muaj do zhdukin përfundimisht varfërinë. Ose deklaratat e Berishës për rrogat apo pensionet dhe njerëzit në nevojë”, u shpreh analisti për Report Tv .

Ai kujtoi se shans opozita ka vetëm faktin se SPAK po kalon në ‘gijotinë’ qeverinë.

“Shanset e PD-së janë se SPAK ka vënë në gijotinë gjithë drejtimin ekzekutiv të Edi Ramës. Debati është se pse u ngrit SPAK-u? Berisha thotë se u bë për të goditur korrupsionin e Ramës. Rama thotë se e ngrita për të ndërtuar shtetin dhe me këto teza dalin në fushatë. Do ballafaqohen dy filozofi. Një shtet që nuk fal askënd dhe kjo ka kosto dhe një filozofi që shkatërron shtetin: ndërto pa leje, vidh energjinë, bëj krime”, shpjegoi ish-deputeti.

Juristi Skerdilajd Dhuli tha se në krye të PD është Berisha dhe ai mban përgjegjësi apo meritë në humbje dhe fitore, sepse është figura kryesore, teksa thekson se Berisha s’duhet të bëjë gabimet e 2021.

“Berishën do e këshilloja të mos i bënte fare Primaret, sepse ai është në 100, 100%, ai do jetë përgjegjësi nëse humbasin, ai do ketë meritën nëse fitojmë. Burgjet janë mbushur me zyrtarët e PS. Në SPAK ka edhe militante. PD duhet të bëjë një listë perfektë, pa gabimet e 2021, sepse rezultati është determinant. Dhe e dyta fushata, gjuha në fushatë, të fokusohet te programi dhe jo te denoncimet. PD ka shanse maksimale të vijë në pushtet. Gjithçka ka ndryshuar pas 5 Nëntorit në Amerikë”, shpjegoi Dhuli.