Një 50-vjeçar shqiptar i quajtur Edmond Kallmi ka trazuar Britaninë e Madhe, pasi edhe me një dosje penale të rëndë mbi shpinë në Shqipëri për vrasje dhe në Angli për disa krime, ai përsëri ka depërtuar në ishull, duke ngritur pikëpyetje për gjendjen e kufijve.
Tabloidi britanik “Daily Mail” i ka kushtuar një artikull të gjatë 50-vjeçarit nga Berati, pas të cilit fshihet edhe një histori tjetër më e tmerrshme e vitit 1998, kur bashkë me një tjetër vranë një nënë të re teksa mbante në krahë fëmijën e saj të sapolindur, për shkak të konflikteve që autorët kishin me bashkëshortin e viktimës.
Aktivistët në Britani kanë akuzuar autoritetet për monitorim të dobët të kufijve, pasi Kallmi ka hyrë dy herë pas dëbimit në Britani, ndërsa është dënuar edhe për plagosje në ishull dhe krime të tjera.
“Edmond Kallmi, 50 vjeç, i drejtoi një armë zjarri imituese një gruaje në një rrugë në qytetin e vogël minerar uellsian të Ferndale përpara se t’i thoshte: “Po sikur të të qëllojmë, o idiote?”.
Ai u burgos për 18 muaj për incidentin në tetor 2022, ndërsa në seancën e dënimit të tij në vitin 2023 iu tha se nuk kishte leje qëndrimi në Mbretërinë e Bashkuar.
Por realiteti i plotë është edhe më tronditës, me dokumentet gjyqësore të para nga Ministria e Shtetit që zbulojnë se Kallmi ishte një shkelës i dhunshëm i përsëritur, i cili ishte dënuar më parë për vrasje në Shqipëri.
Sulmi i tmerrshëm i vitit 1998, ai dhe një burrë tjetër hynë me forcë në shtëpinë e një familjeje dhe qëlluan për vdekje një grua që mbante në krahë djalin e saj njëvjeçar. Kallmi dhe shoku i tij kishin pasur në një sherr në një bar me bashkëshortin e viktimës, objektivin e synuar.
Vrasësi iku në Britani pas ngjarjes, ku u dënua në vitin 2007 për një plagosje me thikë. Pasi u ekstradua në Shqipëri dhe vuajti dënimin për vrasje, ai mundi të hynte në Mbretërinë e Bashkuar për herë të dytë dhe të vendosej me gruan dhe vajzën e tij.
Aktivistët thanë sot se mënyra se si një shkelës kaq “i pakëndshëm dhe brutal” arriti të qëndronte ilegalisht në Britani për të ndjekur jetën e tij kriminale jo një herë, por dy herë, ofroi “rastin e përsosur studimor” të gjendjes së mjerë të kufijve tanë.
Në procedurat e ekstradimit në vitin 2008 u dëgjua se Kallmi kishte kërkuar azil në Mbretërinë e Bashkuar duke përdorur informacion të rremë nën emrin Martin Buzi. Të dhënat e gjykatës tregojnë se Kallmi iku në Britani një ditë pas të shtënave më 12 shtator 1998. Dy vjet më vonë, ai u shpall fajtor në mungesë për vrasje dhe u dënua me 12 vjet burg.
Kallmi vazhdoi jetën e tij në Mbretërinë e Bashkuar dhe në mars të vitit 2007 u dënua me dy vjet burg në Gjykatën e Kurorës në Harroë, pasi u dënua për plagosje me dashje dhe përleshje.
Procedurat e ekstradimit që ishin vonuar nga gjyqi filluan përsëri ndërsa ai ishte në burg, dhe në mars të vitit 2008 një gjyqtar në Gjykatën e Magjistraturës së Ëestminsterit dha miratimin që Kallmi të dërgohej përsëri në Shqipëri për një rigjykim.
Vrasësi apeloi për disa arsye, përfshirë Nenin 8 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, i cili mbron të drejtën për një jetë familjare, por kjo u rrëzua nga Gjykata e Lartë dhe ai u ekstradua më në fund në korrik 2009.
Në nëntor 2012, pas rigjykimit të tij në Shqipëri, tre gjyqtarë miratuan një vendim që mbështeti dënimin e tij për vrasje.
Në rigjykim u dëgjua se Kallmi kishte pirë në një bar në fshatin Perondi në Shqipërinë me mikun e tij Dritan Vila kur ata u grindën me një burrë të quajtur Hamit Baci dhe filluan të godisnin njëri-tjetrin me shishe birre.
Baci doli nga lokali dhe shkoi në shtëpi. Më vonë u dëgjuan të shtëna me armë pranë shtëpisë dhe gruaja e tij, Arjana Baci, u gjet e vdekur në dysheme pranë djalit të saj njëvjeçar, të cilin më parë e kishte mbajtur në krahë.
Burri i saj ishte gjithashtu në shtëpi së bashku me vjehrrën e tij, por të dy shpëtuan. Një dëshmitar tha se i panë Kallmin dhe Vilën të armatosur me Kallashnikov. Më vonë ata ikën përtej kufirit me Greqinë përpara se Kallmi të futej kontrabandë në Mbretërinë e Bashkuar.
Pavarësisht se mori një dënim të ri me burg prej tetë vitesh, që fillonte në vitin 2009 kur u ekstradua, Kallmi duket se ka dalë nga burgu vetëm gjashtë muaj pasi kreu dënimin.
Shqiptari hyri ilegalisht në Britani për herë të dytë dhe u vendos me gruan dhe vajzën e tij britanike në Pontypridd në Rhondda.
Më 21 tetor 2022, ai po ngiste makinën nëpër qytetin Ferndale kur doli nga një rrugë anësore përpara një shofereje grua, nëna e së cilës ishte në sediljen e pasagjerit.
Pasoi një grindje që përfundoi me kërcënimin e Kallmit ndaj shoferes me një armë të rreme përpara se ajo të largohej me makinë. Në gjyqin e tij të mëvonshëm, Gjykata e Kurorës Merthyr Tydfil dëgjoi se viktima kishte mbetur “e tronditur dhe e frikësuar” nga incidenti.
Policia u thirr, por Kallmi kishte arritur ta fshihte ose ta asgjësonte armën. Kjo armë nuk është gjetur kurrë, megjithëse oficerët gjetën bombola gazi dhe kushineta me sfera.
Kallmi u shpall fajtor për posedim të një arme zjarri imituese me qëllim shkaktimin e frikës nga dhuna.
Duke dhënë dënimin, regjistruesi Duncan Bould tha:
“Ky ishte një gjest jashtëzakonisht kërcënues i përforcuar nga prodhimi i një arme zjarri me pamje realiste me qëllim që [viktima] të besonte se kundër saj do të ishte përdorur dhunë e paligjshme, se do të qëllohej nga afër.”
“Kjo e bindi viktimën tënde dhe të tjerët se ishte një armë e vërtetë. Ti e mbaje atë send me vete duke parashikuar se do të kishe mundësi ta përdorje. Ti pretendove se ke përdorur një telefon celular, por nuk e sqarove më hollësisht këtë shpjegim dhe juria e hodhi poshtë”, shtoi ai.
Kallmi u dënua me 18 muaj burg në tetor 2023 përpara se të lirohej në qendrën e largimit të imigracionit në Colnbrook në dhjetor.
Robert Bates, Drejtor i Kërkimeve në Qendrën për Kontrollin e Migracionit, tha: “Ky njeri është një kërcënim, prania e të cilit në Britani është jashtëzakonisht e padëshirueshme.”
Fakti që ai u dëbua nga vendi ynë, por mundi të hynte përsëri me forcë, është rasti i përsosur studimor se sa të trazuar janë kufijtë tanë. Politikanët po e zhgënjejnë publikun duke lejuar që më të pakëndshmit dhe brutalët në botë t’i trajtojnë rrugët tona si shesh lojërash për veten e tyre.
Ministria e Brendshme refuzoi të thoshte nëse ai do të deportohej dhe kur”.
