Buci, të cilit tashmë i është komunikuar në burg akuza për vrasjen e motrës, u arrestua në kuadër të operacionit “Pagesa”, ndërsa në pranga ranë edhe porositësi dhe bashkëpunëtorët e tij. Ai u akuzua dhe më pas u dënua si personi që pati rolin e ekzekutorit, në ngjarjen ku mbeti i plagosur rëndë aktori Mishel Prela (Manoku).

Në fakt, Shkëlzen Bucit i ishin premtuar 80 mijë euro për eliminimin e Mishel Prelës, por ai nuk arriti dot të realizonte vrasjen. Ervin Zallumi, personi i dyshuar si porositësi i vrasjes së mbetur në tentativë ndaj Mishel Prelës, mbrëmjen e 20 korrikut 2017, kundrejt një pagese 80 mijë euro, mbajti qëndrim mohues në Gjykatën e Tiranës.

Pretendimi i tij nuk e bindi Gjykatën, e cila caktoi ndaj tij masën “Arrest në burg” e më pas e deklaroi edhe fajtor. Ndryshe vepruan të arrestuarit e tjerë për të njëjtën ngjarje. Ata janë “zbërthyer” menjëherë pas shoqërimit në Polici, duke rrëfyer çdo detaj që kishte lidhje me planin për ekzekutimin e Mishel Prelës, nga porosia, sigurimi i armës, mbajtja në vëzhgim e “shënjestrës” e deri te mbrëmja e atentatit.

Gazeta “Panorama” siguroi një kopje të kërkesës së Prokurorisë së Tiranës për caktimin e masës së sigurisë për të pandehurit, ku zbardheshin dëshmitë e plota të personave nën hetim për këtë ngjarje, dëshmi që publikohen në vijim.

DESHMIA E ERVIN ZALLUMIT

Deklaron se para 7 vitesh është plagosur me thikë nga shtetasi Mishel Prela dhe më pas nuk ka pasur probleme me këtë shtetas. Ai shpjegon se më datë 20.07.17, nga ora 19:00-21:40 kishte qenë në banesën e tij dhe më pas kishte dalë nga banesa e kishte pirë kafe me disa shokë te Pazari i Ri.

Në lidhje me ngjarjen ai është informuar në internet, ku kishte mësuar plagosjen e Mishel Prelës. Me vete, shtetasit Ervin Zallumi i është gjetur një aparat telefoni i tipit “Nokia”, me numër 06…845, të cilin e kishte aktivizuar ditën e deklarimit. Po ashtu, ai ka shpjeguar se nuk e mbante mend numrin e mëparshëm. I pyetur nëse Mishel Prela kishte çuar ndonjë person për t’u pajtuar në lidhje me konfliktin e mëparshëm, ai ka deklaruar se Misheli nuk i ka çuar asnjë person të pajtoheshin.

DESHMIA E ERMIR TOLES

Shtetasi Ermir Tola ka deklaruar se më datë 21.07.2017, rreth orës 16:30, ai i ka çuar mesazh shtetasit Shkëlzen Buci, me të cilin kishte lënë takim te Medreseja. Pasi është takuar me të, ai i ka thënë Shkëlzenit se vëllai i tij ishte futur në birucë për ngjarjen e ndodhur një ditë më parë dhe e ka pyetur se çfarë kishte ndodhur, pasi vëllai i tij nuk i kishte treguar gjë, por Shkëlzeni është përgjigjur se nuk ka gjë. Ai i ka thënë Shkëlzenit se “më tha vëllai për ato lekët”, por Shkëlzeni i është përgjigjur që nuk është personi që t’i marrë lekët.

Pasi e ka pyetur se çfarë do të bëhej me vëllanë e tij, Shkëlzeni ka thënë që “lekët do t’i ketë të paguara, shpenzimet do t’i ketë të hequra”. Po kështu, Ermiri ka deklaruar se gjatë bisedës së zhvilluar me vëllanë e tij, Miklarin, në ambientet e Drejtorisë së Policisë Tiranë, Miklari i ka thënë se ndodhej aty për shkak të ngjarjes së ndodhur te gjimnazi “Partizani”, ku ishte plagosur një person dhe gjithashtu Miklari i ka kërkuar të shkonte të takonte Shkëlzenin dhe t’i thoshte “për ato që ishin 25 apo 30 mijë euro”.

DESHMIA E TRIM HIDRIT

Ai ka shpjeguar se është takuar me shtetasin Miklar Tola në orën 21:15, në vendin e quajtur shkolla “Bajram Curri”, ku Miklari i ka thënë që ta çonte me motor te spitali për të marrë ilaçe për nusen e tij. Pasi kanë pirë kafe në një lokal aty afër, të dy kanë shkuar te spitali e pasi kanë marrë ilaçet, ai e ka çuar përsëri te shkolla “Bajrami Curri” dhe më pas është ndarë me të në orën 21:30.