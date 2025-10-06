Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në Kotor të Malit të zi. Mediat lokale bëjnë të ditur se një 33-vjeçar është ekzekutuar me breshëri plumbash pranë plazhit të Trsteno. Viktima është identifikuar si Boban Sjekloća dhe sipas mediave malazeze, ai ishte i listuar në regjistrat e policisë si një nga udhëheqësit e degës së Cetinjes të “klanit Škaljar”.
Policia e kishte kërkuar atë prej disa vitesh, pasi ai ishte në arrati.
Sjekloća është përfshirë në aktakuzat e Zyrës së Prokurorit Special të Shtetit në lidhje me kontrabandën e kokainës. Ai akuzohet gjithashtu për ndihmë në vrasjen e Andrija Gazivodës dhe Pero Muhadinoviqit, e cila u krye në vitin 2020 në Cetinje.
Ngjarja fillimisht u raportua si një aksident trafiku. Sipas informacioneve jozyrtare, zjarrfikësit ishin të parët që mbërritën për t’iu përgjigjur aksidentit. Megjithatë, ata gjetën trupin e pajetë të një burri me plagë nga arma e zjarrit.
Viktima është qëlluar me armë zjarri në kokë. Dyshohet se ai është vrarë ndërsa drejtonte makinën në të cilën u gjet.
