Një efektiv i Forcave të Ndërhyrjes së Shpejtë është gjetur i vdekur në një automjet i cili u gjet jashtë rruge sot herët në mëngjes në zonën e Lezhës. Në galeri gjeni momentet kur u gjet makina me të riun e vrarë.

Sipas të dhënave që mëson noa.al, djali 26 vjeçar shkodran, Xhulio Prela, është qëlluar me armë zjarri dhe duket se kjo ka provokuar aksident që është mbyllur me vdekjen fatale të të riut.

Gjithçka u mësua sot, rreth orës 02:20, kur në Sallën Operative të policisë së Lezhës ka ardhur një telefonatë se në aksin rrugor Milot-Lezhë, në Gajush, një automjet ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga rruga.

Xhulio Prela ka qenë duke u kthyer nga aeroporti i Rinasit dhe në autostradën Milot – Lezhë është qëlluar nga një automjet tjetër, të cilin policia e ka identifikuar.

Po sipas të njëjtave burime, në vendngjarje janë zbuluar 3 gëzhoja arme zjarri.

I riu nuk njihej si person me probleme, nuk kishte as hasmëri. Dyshimet e para të policisë lidhen me një vrasje për shkak të detyrës.

26 vjeçari Xhulio Prela, banonte Tiranë dhe me origjinë ishte nga Puka. Ai ndiqte studimet në Akademinë e Policisë në vitin e 3-të.

Prela prej një viti ishte transferuar në FNSH-në Shkodër, ndërsa kishte punuar edhe dy vite në Komisariatin Policisë Lezhë.

