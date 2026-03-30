Ish-prokurori Ervin Karanxha ftuar në emisionin “Off the Record” në A2 CNN, Karanxha u shpreh se ekzekutimi në Rinas ka një peshë të jashtëzakonshme, duke e krahasuar me “200 apo 500 vrasje që ndodhin, por nuk shihen nga publiku.
Sipas tij, fakti që krimi ndodhi në një zonë kaq të ndjeshme, në zemër të vendit dhe pranë pikave kyçe si aeroporti, e bën atë edhe më të rëndë për sigurinë dhe imazhin e vendit.
Karanxha: Ngjarja e Rinasit është ngjarje e rëndë që duhet zbardhur, është e barabartë me 200 vrasje, 500 vrasje që mund të ndodhin, që nuk i sheh populli. Ajo ka ndodhur në zemër të Shqipërisë, mund të themi edhe pranë bustit të Nënë Terezës. Domethënë është një ngjarje që për mendimin tim është një minus i madh.
Ai shtoi se gjatë momentit të ngjarjes ka kaluar edhe një delegacion nga Mali i Zi, duke theksuar rëndësinë e hetimit të plotë të rrethanave.
Karanxha: Duhet parë e shkuara, duhet parë sepse nëse nuk shohim historinë, nëse nuk vlerësojmë çfarë është bërë më parë dhe nuk heqim dorë nga ajo mënyrë veprimi…
