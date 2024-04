Kam bindjen që do të kemi të reja në këtë proces. Duke u ndërtuar komplet ngjarja nga e para do të kemi të reja nga ky proces. Si mund të bëhesh nxitës i një grupi të tillë. Këta janë vegla, koka është politike dhe u përzje në zgjedhje. Ky mekanizëm që është prekur që janë zgjedhjet e lira dhe mendohet se paska ikur koha dhe këta do e sjellin me dhunë e vrasje e gjak. Që këtu duhet të kemi një mekanizëm.