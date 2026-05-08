Policia ka shpallur në kërkim 50-vjeçarin Tori Ruci alias Viktor Ruci, si një nga autorët e dyshuar të vrasjes së 66-vjeçarit mbrëmjen e djeshme në Sarandë, ndërkohë që korrespondentja e Top Channel, Entjola Budo, ka arritur të sigurojë edhe foton e tij.
Dyshohet se konflikti ka lidhje me mosmarrëveshje pronësie për një lokal në zonën bregdetare, ku më herët ka pasur përplasje mes Rucit dhe një prej personave të përfshirë.
Sipas hetimeve paraprake, grupi kishte shkuar në karburant pasi dyshohej se Ruci ndodhej aty në atë moment. Situata është tensionuar kur Rexhep Ismaili ka ndërhyrë për të shmangur përplasjen, duke deklaruar se personi i kërkuar nuk ndodhej në vend dhe ishte “në shtëpinë e tij”.
Pas një debati verbal, konflikti ka degraduar në dhunë fizike dhe më pas është përdorur arma e zjarrit. Si pasojë, 66-vjeçari mbeti i vrarë.
