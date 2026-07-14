Ekuipazhi i misionit hapësinor Shenzhou-23 ka testuar me sukses një pajisje të përmirësuar matëse të masës në orbitë në stacionin hapësinor të Kinës, ndërsa tre astronautët i afrohen ditës së tyre të 50-të në orbitë me një listë eksperimentesh shkencore që po zgjerohet vazhdimisht, shkruan “Xinhua”.
Përveç testimit të pajisjes së re, astronautët Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan dhe Li Jiaying kryen një sërë eksperimentesh në shkencat e jetës në hapësirë dhe kërkimin njerëzor gjatë javës së kaluar, njoftoi Agjencia Hapësinore e Pilotuar e Kinës (CMSA).
Për studimin e ngarkesës muskuloskeletale, ata kryen matjen e presionit plantar, testimin biomekanik të gjymtyrëve të poshtme dhe karakterizimin e muskujve dhe tendinave gjatë vrapimit dhe ushtrimeve të rezistencës në kushte të ndryshme ngarkese, duke mbledhur të dhëna mbi presionin plantar, kinematikën e kyçeve dhe imazhet e lëvizjes, si dhe parametrat e muskujve për të hartuar karakteristikat e ndryshimeve në ndërveprimet muskul-tendinë, sipas CMSA-së.
Foto nga VCG
Ekuipazhi gjithashtu përdori pajisje të imazherisë funksionale të trurit në infra të kuqe për të kryer eksperimente neuroergonomike. Studiuesit në tokë do të përdorin të dhënat e mbledhura për të studiuar se si mjedisi hapësinor ndikon në kontrollin kognitiv të astronautëve.
Tri astronautët vazhduan ushtrimin e tyre të përditshëm në orbitë, pavarësisht efekteve fiziologjike të mungesës së peshës.
Anija kozmike ekuipazh Shenzhou-23 u lëshua më 24 maj, me detyrën e një eksperimenti njëvjeçar të qëndrimit në orbitë, i cili do të ofrojë të dhëna thelbësore për eksplorimin e hapësirës në të ardhmen afatgjatë.
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