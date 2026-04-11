Një sasi eksplozivi e gjetur pranë një tubacioni gazi në Serbi mund të jetë pjesë e një “provokimi të inteligjencës ruse” me qëllim ndikimin në zgjedhjet në Hungari, ka deklaruar një ekspert sigurie.
Sipas ish-gjeneralit major ukrainas Mykola Zentsev, 4 kilogramë eksploziv të gjetur pranë tubacionit Balkan Stream nuk do të kishin qenë të mjaftueshme për të shkaktuar dëme serioze në infrastrukturë. Ai tha se, në rastin më të mirë, do të shkaktoheshin dëmtime të kufizuara dhe të riparueshme shpejt.
Eksperti theksoi se sasia e gjetur nuk përputhet me një akt tipik sabotimi, i cili synon të ndërpresë furnizimin për javë ose muaj, duke shtuar se ngjarja mund të ketë qenë një “operacion i inskenuar”.
Incidenti ka rritur tensionet politike në rajon, pasi është përmendur edhe në kontekstin e zgjedhjeve në Hungari, ku kryeministri Viktor Orbán po përballet me një garë të fortë politike.
Nga ana tjetër, autoritetet serbe dhe hungareze kanë raportuar për zbulimin e eksplozivëve pranë tubacionit Balkan Stream Pipeline, ndërsa janë hedhur akuza të ndërsjella për përfshirje të mundshme të aktorëve të ndryshëm ndërkombëtarë.
Ukraina ka mohuar çdo përfshirje, ndërsa hetimet për incidentin vijojnë.
