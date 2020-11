Ekspertja kryesore e vaksinave e Organizatës Botërore të Shëndetësisë thotë se agjencia duhet të vlerësojë vaksinat e koronavirusit dhe reagimet e tyre për imunitetin bazuar në më shumë sesa thjesht në njoftime shtypi.

Kate O’Brien, drejtoresha e OBSH-së për imunizimin dhe vaksinat tha në një konferencë shtypi në Gjenevë të premten se ende nuk është e qartë nëse vaksinat kundër COVID-19 mund të reduktojnë aftësinë e njerëzve për të përhapur virusin.

“Është me të vërtetë e rëndësishme që të fillojmë të marrim më shumë informacion në lidhje me atë që bëjnë vaksinat, jo vetëm për parandalimin e sëmundjes, por për të parandaluar marrjen e virusit,” tha zonja O’Brien.

Kompania britanike farmaceutike AstraZeneca tha të enjten se po bashkëpunon me rregullatorët qeveritarë në hetimin e një gabimi prodhimi të një vaksine eksperimentale për COVID-19.

Kompania farmaceutike dhe Universiteti i Oksfordit kanë pranuar se një dozë më e ulët e vaksinës ka rezultuar më efektive sesa një dozë e plotë, sipas një zëdhënësi i cili foli pasi shefi ekzekutiv i AstraZeneca-s tha që një gjykim i mëtejshëm global ishte i mundshëm. Deklarata vjen ndërsa kompania përgatitet të sigurojë një sasi të vogël të ilaçit përpara planeve për të shpërndarë 4 milion doza të vaksinës deri në fund të vitit.

Kompania farmaceutike me bazë në Angli tha në fillim të kësaj jave se vaksina e tyre në tërësi ishte 70% efektive, por kishte dallime midis dy dozave. Njëra ishte 90% efektive. Tjetra ishte 62%.

Edhe kompanitë Pfizer dhe Moderna kanë njoftuar rezultatet fillestare nga provat në fazën e vonë që tregojnë se vaksinat e tyre ishin gati 95% efektive.

Ndërkohë, në Shtetet e Bashkuara, ku numri i rasteve të koronavirusit ishte afër 13 milion, sipas Universitetit Johns Hopkins, pandemia bëri që në ditën më intensive për blerjet, e Premtja e Zezë, turmat e blerësve ishin të vogla në dyqanet në të gjithë vendin. Shumë dyqane po përdorin blerjet në internet.

Numri i pacientëve me COVID-19 që po trajtohen në spitalet në të gjithë Shtetet e Bashkuara arriti në 90,000 të premten pas gati dyfishimit në muajin e fundit, sipas agjencisë së lajmeve Reuters. Shtrimet në spital vijnë pas disa javësh të rritjes së normave të infeksionit në Shtetet e Bashkuara dhe kanë rritur shqetësimet se grumbullimet për festën e Falënderimeve këtë javë me familjen dhe miqtë do të çonin në më shumë infeksione dhe shtrime në spital.

Në Irlandë, qeveria tha se do të lejojë dyqanet, restorantet dhe palestrat të rihapen javën tjetër pas raundit të fundit të mbylljeve. Kryeministri Micheal Martin tha se udhëtimi do të lejohet midis qarqeve në javën para Krishtlindjes.

“Tani kemi mundësinë të shijojmë një Krishtlindje të ndryshme, por të veçantë,” tha ai në një fjalim televiziv.

Zyrtarët në Francë thanë se niveli i infeksioneve të reja të koronavirusit u ngadalësua përsëri të premten, ndërsa vendi përgatitet të lejojë rihapjen të shtunën të dyqaneve.

Italia po sheh gjithashtu një rënie graduale të shtrimeve në spital nga koronavirusi, duke bërë që qeveria të njoftojë se do të lehtësojë kufizimet në pesë rajone nga e diela, duke përfshirë rajonin e populluar të Lombardisë.

Numri i infeksioneve të koronavirusit në Gjermani arriti në 1 milion të premten. Qendra për kontrollin e sëmundjeve në vend, Instituti Robert Koch, raportoi 22,806 raste brenda natës, duke e çuar totalin e vendit që nga fillimi i epidemisë në më shumë se 1 milion.

Irani të premten njoftoi se zyrat e tij qeveritare do të funksiononin vetëm me staf thelbësor për shkak të një rritjeje të rasteve të koronavirusit. Zyrtarët raportuan një numër rekord të rasteve të reja të premten – 14,051 – duke e çuar totalin e vendit në më shumë se 922,000.

Në zhvillime të tjera, shteti i dytë më i madh i Australisë, Victoria, nuk ka regjistruar asnjë infeksion ose vdekje të re nga koronavirusi në 28 ditët e fundit, thanë zyrtarët shëndetësorë të premten.

Shteti nuk kishte ndonjë rast aktiv pasi pacienti i fundit COVID-19 u lirua nga spitali të hënën.

Ndërsa Victoria ka arritur standardin 28-ditor, i pranuar gjerësisht nga ekspertët shëndetësorë si eliminimin e virusit nga komuniteti, rastet e infeksioneve të koronavirusit janë zbuluar në pjesë të tjera të vendit.

Në Amerikën Latine, Presidenti Brazilian Jair Bolsonaro tha të enjten se do të refuzonte një vaksinë të koronavirusit, deklaratat më e fundit e tij me skepticizëm ndaj vaksinës.

“Po ju them, nuk do ta marr. Është e drejta ime,” tha ai në komente të transmetuara në disa platforma të mediave sociale.

Brazili, me më shumë se 6 milion raste COVID-19, është i dyti vetëm pas Shteteve të Bashkuara dhe Indisë, dhe me më shumë se 171,000 vdekje, është prapa vetëm Shteteve të Bashkuara, sipas Qendrës së Kërkimeve Johns Hopkins Coronavirus./ VOA

