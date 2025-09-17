Tashmë nuk tingëllon më e çuditshme, pasi një portofol virtual mund të bëhet burim të ardhurash reale. Kjo është bindja e ekspertes së kriptovalutave Denisa Kele, e cila ishte e ftuar në emisionin “Aldo Morning Show” në Tv Klan.
Me një qëndrim entuziast ndaj teknologjisë që qëndron pas monedhave digjitale, Kele e cilësoi kripton si një “revolucion financiar” dhe vuri në dukje një fakt befasues: vlera e transaksioneve me kriptovaluta që kalojnë përmes Shqipërisë përllogaritet të jetë sa një e treta e buxhetit të shtetit.
Në një treg që mbetet njëkohësisht premtues dhe i rrezikshëm, ajo nuk ngurroi të përmendë edhe anën e errët, mundësinë e përdorimit të kriptomonedhave për pastrim parash, për shkak të nivelit të lartë të anonimatit. Por sa i informuar është publiku shqiptar? Dhe sa i rrezikshëm është ky “revolucion”?
Denisa Kele: Disa persona e përdorin edhe si investim, në sensin që ti krijon një portofol tëndin, ku ti atje nuk ke vetëm bitcoin, por edhe monedha të tjera.
Aldo: Pse duhet që të investosh në kripto.
Denisa Kele: Unë jam fanatike e kriptovalutave në sensin edhe të energjisë mbi të cilën ato mbështeten. Në perceptimin tim është një lloj revolucion financiar. Një person i cili është i disiplinuar dhe ka një lloj dijeje financiare, mund të nxjerrë dhe të bëjë një rrogë shumë të mirë nëse është pjesë e këtij tregu. Ai që merr vesh ia vlen shumë.
Aldo: Ju keni informacion se sa janë shtuar apo pakësuar shqiptarët që merren me këtë?
Denisa Kele: Unë kam thënë që diku nga Shqipëria, pavarësisht se nuk mund të bësh një përllogaritje të saktë janë diku tek 80 mijë shqiptarë. Dhe presupozohet që e gjithë vlera e kriptove e cila kalon nga Shqipëria në transaksione si në blerje ashtu edhe në shitje, përllogaritet sa 1/3 e buxhetit të shtetit. Që do të thotë se këtu kalon shumë para sa i përket personave që merren me kriptovaluta.
Aldo: A mund të shërbejë kriptovaluta për të pastruar para në këto momente që flasim.
Denisa Kele: Mund të shërbejë, ka shërbyer, sepse ka avantazhin dhe disavantazhin njëkohësisht që ruhet anonimati i personit, që e hap atë portofolin e caktuar, edhe pse tani rregullat janë shtrënguar, janë bërë strikte.
