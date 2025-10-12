Nga Anna Momigliano, Corriera della Sera
Intervistë me analistin Anshel Pfeffer, korrespondent i “Economist”
“Ka një ndryshim të madh midis planit të Trump dhe traktateve të paqes së kaluar. Udhëheqës të tjerë botërorë folën për vizione të mëdha për të ardhmen, dhe rezultati nuk ishte asgjë. Trump u përqendrua në disa pika dhe e bëri mirë. Është një mënyrë tjetër e të bërit diplomaci, dhe funksionon”, thotë Anshel Pfeffer, një nga analistët politikë më të shquar të Izraelit dhe korrespondent i Economist.
Megjithatë, Hamasi ka thënë se nuk do të çarmatoset.
“Ekziston një kontradiktë ironike në këtë plan: ai duhet të çojë në një situatë ku Hamasi nuk ka më kontroll mbi Gazën, por për të zbatuar fazën e parë, lirimin e pengjeve, duhet të mbetet në pushtet. Pyetja është se çfarë do të thotë kjo për fazën tjetër, e cila përfshin një forcë të re qeverisëse dhe çarmatimin e Hamasit.”
Por a nuk ishin 20 pikat e Trump një “paketë e vetme”?
“Nëse do ta kishin negociuar të gjithë paketën, nuk do të kishin qenë në gjendje të arrinin një marrëveshje brenda dy ditësh e gjysmë. Sharm el-Sheikh ka arritur një rezultat të madh: armëpushimin, tërheqjen e pjesshme të ushtrisë izraelite dhe pengjet që së shpejti do të kthehen në shtëpi. Tani duhet të kalojmë në hapat e ardhshëm, të cilët do të zgjasin muaj ose javë. Ndoshta do të dimë më shumë pas samitit të së hënës në Egjipt.
Çfarë prisni nga samiti?
“Që do të diskutohen tre gjëra dhe jo më shumë: instalimi i një qeverie teknokratike në Gaza dhe mbërritja e forcave ndërkombëtare të stabilizimit, dhe çarmatimi i Hamasit. Ku hapi i tretë do të jetë i mundur vetëm pas zbatimit të dy të parave.”
Çfarë mendoni për përplasjet e fundit në Gaza?
“Rreziku i luftës civile është real. Ka shenja të një vakumi pushteti, edhe pse Hamasi po tregon muskujt e tij për t’i bërë klanet dhe milicitë e tjera të kuptojnë se ata janë ende në krye. Për këtë nevojitet një forcë paqeruajtëse ndërkombëtare: jo vetëm për të çarmatosur Hamasin dhe për të parandaluar sulmet ndaj Izraelit, por edhe për të parandaluar fraksionet dhe klanet palestineze të luftojnë me njëra-tjetrën, gjë që ata tashmë po e bëjnë.”
Cilat janë shanset?
“Gaza është një vend i vogël dhe një forcë efektive sigurie ka një shans të mirë për sukses. Pyetja është se sa kombe do të jenë të gatshme të dërgojnë trupa në terren: deri më tani, kam parë shumë gatishmëri për të ofruar pajisje dhe trajnime, por pak dëshirë për të dërguar ushtarë.”
