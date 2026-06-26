Lëkundje të tjera me magnitudë të lartë mund të ndodhin në ditët në vijim në Venezuelë, pas dy tërmeteve me magnitudë 7.2 dhe 7.5 që goditën vendin gjatë natës mes 24 dhe 25 qershorit.
Kështu deklaroi për ANSA-n Salvatore Stramondo, drejtori i Departamentit të Tërmeteve në Institutin Kombëtar të Gjeofizikës dhe Vullkanologjisë në Itali (INGV).
“Nuk mund të parashikojmë me siguri se çfarë do të ndodhë,” theksoi eksperti, “por modelet tona probabilistike tregojnë se ka shumë gjasa të regjistrohen lëkundje të reja me magnitudë të paktën 6.0.”
Ndërsa në orët e para pas tërmetit të dhënat e disponueshme kishin një shkallë të caktuar pasigurie, edhe për shkak të numrit të kufizuar të stacioneve të monitorimit në rrjetin lokal, tani INGV dhe shumë institute të tjera në mbarë botën po marrin informacione të reja që ndihmojnë për të kuptuar më mirë se çfarë ka ndodhur.
“Po marrim të dhëna të tjera interesante nga satelitët,” tha Stramondo. “Pamja e përgjithshme po bëhet gjithnjë e më e qartë.”
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