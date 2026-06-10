Eksperti i sigurisë Faik Basha deklaroi se në protestën qytetare “është përfshirë qeveria iraniane dhe Garda Revolucionare”.
“Po të analizojmë të gjitha rrethanat dhe faktet e ndodhura këto 11 ditë, ekzistojnë elementë të luftës hibride të cilat mund të jenë pjesë përbërëse e gjithë kësaj. Përfshirja e qeverisë iraniane dhe Gardës Revolucionare drejtpërdrejtë në një protestë, në një vend në mes të Europës, ka një domethënie. Dhe mendoj se kjo duhet të ketë një analizë”, tha Basha.
Por, menjëherë pas kësaj, ai u tërhoq duke theksuar: “Por, jo drejtpërdrejt kjo do të thotë që unë kam gjetur faktin që këtu qenka ulur Irani këmbëkryq. Por, besoj se ka një domethënie që në qeverinë iraniane shkruhet shqip”.
Më tej, ai nënvizoi: “SHBA ka një ftohje me Europën, ka kërkuar të reduktojë trupat në Europë dhe do të zëvendësohen me koka bërthamore. Shqipëria ka rritur ndjeshëm bashkëpunimin me SHBA dhe kjo shihet si kërcënim, qoftë edhe nga Irani. Sepse Shqipëria ka dalë hapur në mbështetje të SHBA-së”.
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