Në një lidhje të drejtpërdrejtë me studion e emisionit “Në Kohë Reale” në RTSH1, eksperti i qarkullimit rrugor, Islam Qibini, deklaroi se aktualisht mungon një vendim i posaçëm i Këshillit të Ministrave (VKM) që të përcaktojë qartë mënyrën e përdorimit të patinave elektrike dhe mjeteve të tjera të ngjashme në rrugë.
Sipas tij, ndryshimet e bëra në Kodin Rrugor në vitin 2021 përcaktojnë rregulla të përgjithshme për qarkullimin e mjeteve me pedal dhe patinave elektrike, duke theksuar se ato nuk duhet të pengojnë mjetet e tjera, duhet të lëvizin në korsitë përkatëse dhe të respektojnë sinjalistikën rrugore.
Megjithatë, Qibini nënvizoi se këto rregulla nuk janë të mjaftueshme pa një VKM specifike.
“Aktualisht nuk kemi një vendim dhe duhet të ketë një VKM në lidhje me mënyrën se si duhet të përdoren këto lloj mjetesh. Ndryshimet që u bënë në kodin rrugor në një VKM në vitin 2021, përcaktohet mënyra se si duhet të qarkullojnë këto mjete siç janë mjetet me pedal dhe patinat elektrike, të cilat në lëvizje të zakonshme në rrugë duhet të mos pengës për mjetet e tjera. Gjithashtu ato duhet të lëvizin në korsitë e tyre duke zbatuar të gjithë rregullat rrugore, të respektojnë sinjalistikën etj”, u shpreh eksperti.
Sipas ekspertit, patinat elektrike duhet të pajisen gjithashtu me një numër identifikimi, për të rritur sigurinë dhe kontrollin në qarkullimin rrugor.
“Aktualisht janë bllokuar një numër të këtyre mjeteve është e domosdoshme që të ketë një VKM ku të përcaktohet jo vetëm mënyra se si do të qarkullojnë në rrugë por gjithashtu duhet të përcaktohet mosha e drejtimit etj. Patinat mbrojtëse duhet të kenë një numër identifikimi”, tha Qibin.
Leave a Reply