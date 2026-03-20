Vetëm 21 ditë që nga nisja e konfliktit në Lindjen e Mesme, efektet ndihen edhe në Shqipëri, kryesisht te çmimi i naftës. Për këtë të fundit, ka pasur edhe diskutime të tipit se po tregtohet karburanti që është blerë me çmimin e mëparshëm, por tashmë me vlerë të shtuar.
Eksperti i ekonomisë, Enio Civici, në lidhje të drejtpërdrejtë në “Përballë Lajmit”, në Klan News, me gazetarin Besard Jacaj, është shprehur se pavarësisht bllokimit në Ngushticën e Hormuzit, rritja e çmimit të naftës do të reflektohej sërish. Shkaku bëhet lufta, e cila po zhvillohet në rezervat dhe kapacitetet prodhuese të energjisë, e jo në zona të banuara.
I pyetur se përse edhe në kohë paqeje, Shqipëria e ka çmimin e naftës relativisht më të lartë krahasuar me vendet e rajonit, Civici ia atribuon “fajin” taksës së qarkullimit. Vendi ynë e ka këtë taksë të përfshirë brenda vlerës së karburantit që konsumatori paguan, ndërsa fqinjët e kanë në fatura të tjera.
“Rreth 50-60% e çmimit të naftës që ne paguajmë janë taksa. 80 lekë është çmimi i importit, 70-90 lekë janë taksa, 15-20 lekë është marzhi i fitimit të kompanisë. Ka një arsye pse e kemi aq të lartë, sepse taksën e qarkullimit e kemi brenda çmimit. Shtetet e tjera e kanë në fatura të tjera apo si pagesë direkte. Që këtu e ke 27 lekë/litër.
Sa i përket Bordit të Transparencës dhe uljes së akcizës me 20%, eksperti i ekonomisë u shpreh se qeveria jonë ka zhvilluar takime për të arritur në një ndërmjetësim, i cili sipas tij do të bëhet shumë shpejt publik.
“Më lejoni t’ju them që në dy ditët e kaluara, përfshirë edhe ditën e sotme, besoj ditën e nesërme do të kemi lajmërim zyrtar, qeveria shqiptare ka zhvilluar takime për të arritur në një farë ndërmjetësimi që shumë shpejt do të bëhet publik. U lajmërua dje dhe gjatë ditës së sotme, por janë ende pa një vendim zyrtar, sepse janë ato specifika teknike që çojnë në vendimin e qeverisë dhe të aplikohet mbi sektorin. Ka katër ndërhyrje që janë bërë në BE apo edhe shtetet e tjera, dhe këto janë katër ndërhyrjet e mundura.
E para lidhet me transparencën, me Bordin e Transparencës që ne e quajmë, por është bashkë i lidhur me tavanin e marzheve të fitimit. Masa e dytë është ulja e akcizës, meqë është direkt taksa e parë që aplikohet, është edhe taksa që ka peshën më të madhe, 37 lekë/litër. Ka një diskutim që të ulet 20%. Unë besoj duhet ulur më shumë. Masa e tretë, që do të aktivizohet tani apo më vonë, është ajo e mbështetjes, atë që e quajmë mbështetje subvencionuese. Transporti dhe bujqësia janë ata që e ndjejnë të parët dhe njëkohësisht që e transmetojnë të parët. Aty qeveria diskuton mbështetjen e kostove të rritura. E katërta lidhet me gjetjen e tregjeve alternative.
Këto janë katër masa që do të diskutohen”, u shpreh ai.
Leave a Reply