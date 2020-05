Ish-kreu i Qendrave të SHBA-së për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, Tom Frieden ka publikuar 10 të vërteta për koronavirusin.

Situata është shumë e keqe në Nju Jork

“Edhe tani, kur numri i vdekjeve po bie, dy herë më shumë njerëz po vdesin në Neë York City në ditë sesa në ditët tjera normale. Nju Jorku ka numrin më të madh të rasteve të konfirmuara nga çdo shtet tjetër”, tha Frieden.

Ky është vetëm fillimi

“Epidemia tani po duket shumë e tmerrshme, por kjo është vetëm faza e saj fillestare, më e keqja po vjen. Studimet e fundit tregojnë se epidemia duhet të zgjasë deri në dy vjet, dhe ata paralajmërojnë se situata mund të bëhet shumë më e keqe”, thotë ai.

Të dhënat janë një armë e fuqishme kundër virusit

Ai shpjegoi se të dhënat e përdorura për të studiuar COVID-19 mund të ndihmojnë në ndalimin e përhapjes së virusit përpara se të shfaqet një pikë e nxehtë.

Ne kemi nevojë ta frenojme virusin

“Ndërsa kufizimet kanë çuar në një ngadalësim të virusit dhe zbutjen e kurbës në shtete si Nju Jork dhe Kaliforni, virusi vazhdon të përhapet”, tha ai.

“Shtetet tani planifikojnë të lehtësojnë masat, duke i ekspozuar njerëzit në rrezikun e infeksioneve të reja. Kjo është arsyeja pse ne duhet të vazhdojmë ta frenojmë virusin edhe kur kurba është e drejtë”, shtoi ai.

Duhet të gjejmë një ekuilibër

Dr Frieden tha që duhet të gjendet një ekuilibër midis rifillimit të ekonomisë dhe ndalimit të përhapjes së virusit.

Instituti i Metrikës së Shëndetit dhe Vlerësimit në Universitetin e Uashingtonit ka lëshuar një vlerësim që sugjeron se 134,000 amerikanë mund të vdisnin deri në gusht. Një draft raport i brendshëm nga Qendra Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve i marrë nga Neë York Times zbuloi se numri i përditshëm i vdekjeve mund të arrijë në 3.000 deri në 1 qershor.

Mbroni “heronjtë e vijës së parë”

“Ne kemi nevojë për të mbrojtur punonjësit e shëndetit dhe stafin tjetër, heronjtë e kësaj lufte”, tha Frieden.

Sipas vlerësimeve të CDC, më shumë se 9,200 punëtorë të kujdesit shëndetësor janë të infektuar me coronavirus.

Profesionistët e kujdesit shëndetësor dhe stafi parësor janë në rrezik më të madh, dhe spitalet janë përballur me mungesë të masave mbrojtëse themelore.

Mbroni edhe grupet më të rrezikuara

“Njerëzit me një sistem të dobët imunitar dhe me sëmundje të lidhura me astma, sëmundja e zemrës, presioni i lartë i gjakut ose diabeti janë në rrezik më të lartë”, thotë mjeku.

Qeveritë dhe ndërmarrjet private duhet të punojnë së bashku

Të dy, qeveria dhe industria duhet të punojnë së bashku për të bërë “investime masive në testimin dhe shpërndarjen e vaksinave sa më shpejt të jetë e mundur”, tha Frieden.

Anthony Fauci, kreu i Institutit Kombëtar të Alergjisë dhe Sëmundjeve Infektive, tha se në mars të vitit të ardhshëm vaksina mund të ishte në dispozicion. Sidoqoftë, ekspertët janë skeptikë.

Ne nuk duhet të lëmë pas dore problemet shëndetësore që nuk kanë lidhje me koronavirusin

“Pandemia e coronavirusit ka përmbytur shumë spitale në të gjithë botën, që nuk do të thotë se njerëzit papritmas janë bërë imun ndaj sëmundjeve të tjera”, thotë Frieden.

Shumë procedura janë anuluar ose vonuar, dhe pacientët me sëmundje të tjera janë duke pritur. Shumë njerëz kanë frikë të vizitojnë spitalet nga frika se mos infektohen nga virusi.

Përgatitja është parësore

“Do të ketë shpërthime në të ardhmen. Kjo pothuajse është e sigurt, por ne duhet të përgatitemi më herët ndaj ndonjë pandemie tjetër”, tha Frieden, i cili vuri në dyshim strategjinë aktuale të qeverisë Donald Trump.