Operacioni i kërkim-shpëtimit për personin e raportuar të zhdukur pas shpërthimit tragjik në pallatin në Elbasan është ndërprerë për arsye sigurie. Ekspertët e Ministrisë së Mbrojtjes kanë vendosur pezullimin e kërkimeve për shkak të rrezikut të lartë që paraqet struktura e dëmtuar e ndërtesës.
Sipas ekspertëve, gjendja e pallatit është jashtëzakonisht e paqëndrueshme dhe çdo ndërhyrje e mëtejshme brenda ambienteve të shembura rrezikon seriozisht jetën e ekipeve të kërkimit.
Fatkeqësisht, nga kjo ngjarje ka humbur jetën një e moshuar teksa 10 persona të tjerë kanë mbetur të lënduar.
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