Një ndërprerje pothuajse totale e internetit në Iran është interpretuar nga ekspertët ndërkombëtarë si një përpjekje e qëllimshme e autoriteteve iraniane për të kontrolluar informacionin dhe për të izoluar qytetarët nga bota e jashtme.
Rreth katër orë pas goditjeve të para ushtarake ndaj territorit iranian, vendi u përball me një bllokim të plotë të internetit, duke kufizuar ndjeshëm komunikimin mes qytetarëve dhe rrjedhën e informacionit drejt jashtë vendit.
Eksperti i analizës së trafikut të internetit Doug Madory nga kompania Kentik, deklaroi se një pjesë e vogël e ndërprerjeve mund të lidhet me dëmtime infrastrukturore, të shkaktuara potencialisht nga sulme ajrore amerikane ose izraelite, përfshirë prerje të mundshme të kabllove me fibër optike apo ndërprerje energjie. Megjithatë, sipas tij dhe studiuesve të tjerë, shumica e bllokimit duket të jetë rezultat i një vendimi politik, raporton The Guardian.
Studiues nga organizatat Project Ainita dhe Outline Foundation, të specializuara në monitorimin e censurës digjitale, vlerësojnë se ndërprerja synon ruajtjen e kontrollit nga autoritetet iraniane në një moment tensioni të lartë politik dhe social.
Sipas tyre, rikthimi i plotë i aksesit në internet do t’u mundësonte qytetarëve të organizoheshin më lehtë dhe të koordinonin protesta apo forma të tjera mobilizimi kundër qeverisë.
Irani kishte ndërmarrë një masë të ngjashme edhe më 8 janar, gjatë protestave antiqeveritare të nxitura nga kriza ekonomike dhe rënia e monedhës kombëtare. Ky bllokim zgjati pothuajse tre javë dhe, sipas vlerësimeve të ekspertëve, ndihmoi autoritetet të fshihnin aktet e dhunshme ndaj protestuesve.
Ndërprerja më e fundit konsiderohet pothuajse totale, rrjetet celulare brenda vendit funksionojnë pjesërisht, por lidhja e Iranit me pjesën tjetër të botës është pothuajse e ndërprerë. Vetëm qytetarët që kanë akses në sisteme alternative komunikimi, si lidhjet satelitore, arrijnë të komunikojnë jashtë vendit.
Ekspertët paralajmërojnë se mungesa e komunikimit rrit pasigurinë mes qytetarëve. Nga njëra anë, frika për mungesë informacioni mund t’i mbajë njerëzit në shtëpi, nga ana tjetër, mund të shkaktojë grumbullime spontane për shkak të konfuzionit.
Autoritetet iraniane prej vitesh kanë investuar në kontrollin e informacionit, duke përdorur metoda të ndryshme për të bllokuar transmetimet e mediave të huaja, përfshirë ndërhyrje teknologjike ndaj sinjaleve televizive dhe radiofonike.
Sipas studiuesve, situata aktuale rikthen kujtimet e periudhave të pasigurta pas rënies së shahut dhe viteve të luftës, kur informacioni për familjarët apo zhvillimet jashtë vendit ishte pothuajse i paarritshëm.
Leave a Reply