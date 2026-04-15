Një grup prej 19 ekspertësh të Kombet e Bashkuara u kanë bërë thirrje shteteve anëtare që të pezullojnë menjëherë transferimet e armëve drejt Izrael, duke e cilësuar ofensivën ndaj Liban si shkelje të hapur të së drejtës ndërkombëtare.
Në një deklaratë të publikuar më 15 prill, ekspertët përfshirë raportues specialë për të drejtat e njeriut dënuan veçanërisht bombardimet e 8 prillit, ku sipas autoriteteve libaneze u vranë mbi 350 persona, mes tyre edhe fëmijë. Ata theksuan se këto sulme “nuk përbëjnë vetëmbrojtje”, por një shkelje të Karta e OKB-së dhe një goditje ndaj rendit ndërkombëtar.
Ekspertët kërkuan që Izraeli të ndalojë menjëherë operacionet ushtarake në Liban, ndërsa theksuan se ekzistojnë “prova të besueshme” për shkelje serioze të ligjit ndërkombëtar humanitar dhe të drejtave të njeriut.
Sipas raportimeve nga media shtetërore libaneze, sulmet e fundit në jug të vendit kanë shkaktuar të paktën 16 viktima, përfshirë edhe personel mjekësor.
Situata në terren mbetet e tensionuar që prej fillimit të përshkallëzimit më 2 mars, kur grupi Hezbollah goditi Izraelin me raketa. Që prej asaj kohe, ofensiva izraelite ka shkaktuar mbi 2 mijë të vrarë dhe më shumë se 1.2 milion të zhvendosur në Liban.
Ekspertët e OKB-së paralajmëruan se zhvendosja e detyruar e civilëve mund të përbëjë krim kundër njerëzimit, ndërsa shkatërrimi i banesave u cilësua si ndëshkim kolektiv dhe tregues i mundshëm i spastrimit etnik.
