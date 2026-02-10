Një studim i ri në Spanjë duket se po rrit shpresën për kurimin e kancerit të pankreasit, e cila është një ndër format më sfiduese të kancerit. Grupi i shkencëtarëve kanë zhvilluar një terapi kombinimi me tre barna, që shkatërrojnë plotësisht tumoret e pankreasit, tek minjtë e laboratorit.
Në vend që të sulmojë kancerin vetëm nga një drejtim kjo terapi e re godet njëkohësisht tre rrugë kritike që tumori përdor për t’u rritur dhe mbijetuar, ira e rritjes, receptori i sinjaleve dhe mburoja e mbijetesës.
Ky eksperiment i kryer në Spanjë hap dyert për prova të reja klinike, tek njerëzit duke ofruar një rrugëtim të ri, drejt shërimit të një prej sëmundjeve më të rënda të kohës sonë. Por, eksperimenti te njeriu është ende larg.
Mjeku Piro Paparisto, i ftuar në emisionin “Rudina” në Tv Klan, foli lidhur me këto zhvillime të fundit, duke theksuar se kërkimet shkencore janë të vazhdueshme, por shpesh shoqërohen me skepticizëm nga vetë mjekët.
Sipas tij, pavarësisht investimeve të mëdha dhe përpjekjeve shumëvjeçare, shumë terapi të reja kanë krijuar fillimisht shpresë, por më pas kanë humbur efektivitetin për shkak të aftësisë së lartë të qelizave kancerogjene për t’u përshtatur dhe rezistuar.
Megjithatë, Paparisto shprehet optimist se në 4–5 vitet e ardhshme, trajtimi i kancerit, përfshirë atë të pankreasit, pritet të kalojë në një nivel tjetër, duke hapur horizonte të reja shprese për pacientët.
“Në fakt këto kërkime dhe këto zbulime janë të vazhdueshme në luftën kundër kancerit, e cila ka vite dhe dekada tashmë që vazhdon me një intensitet dhe me shpenzime shumë të larta. Por, gjithmonë mjekët janë pak skeptikë, sepse ka pasur gjithmonë shpresa për terapi të reja të cilat i kanë dhënë shpresa, por më pas kanë dalë zhgënjim.
Qelizat e kancerit janë qeliza tona, janë qeliza humane dhe kanë një nivel të lartë inteligjence, dhe aftësia për të luftuar këto ilaçe apo terapi që ne përdorim është shumë e lartë. Për këtë arsye shumë nga terapitë që kanë ndodhur ka ardhur koha që e kanë humbur efektin e tyre. Prandaj dhe mjekët janë pak skeptikë. Ka akoma gjëra për të parë, unë mendoj që ka shpresë. Për 4-5 vite trajtimi i kancerit, jo vetëm i pankreasit do të kalojë në një tjetër nivel”, tha mjeku.
Leave a Reply