Akuza serioze për sulme seksuale kundër vajzave të mitura migrante po hetohen nga autoritetet spanjolle në Ceuta, pas mbërritjes masive të emigrantëve nga Maroku në enklavën spanjolle të Afrikës së Veriut, raporton ‘Euronews’.
Burime mjekësore konfirmuan se Spitali Universitar i Ceutës trajtoi të paktën pesë vajza, asnjëra prej të cilave nuk ishte më e vjetër se 14 vjeçe, për përdhunim të dyshuar gjatë javës së kaluar. Të gjitha të miturat kishin mbërritur në qytet nga Maroku gjatë fluksit masiv të fundit të migrantëve.
Një djalë thuhet se është midis viktimave, ndërsa të njëjtat burime vlerësojnë se numri real i incidenteve mund të jetë më i lartë, pasi disa nga viktimat ende nuk kanë paraqitur një ankesë.
Në total, deri më tani janë ekzaminuar më shumë se dhjetë persona me gjetje që përputhen me sulm seksual.
Hetimi i policisë për përdhunimin e një të miture
Policia Kombëtare e Spanjës ka nisur tashmë një hetim për abuzimin e dyshuar seksual të një të miture që hyri në Ceuta gjatë mbërritjes masive të emigrantëve nga Maroku.
Vajza u dërgua në spital, ku mjekët gjetën lëndime që përputhen me sulm seksual.
Deri më tani nuk janë bërë arrestime dhe rrethanat e sakta rreth sulmit të dyshuar nuk dihen. Autoritetet spanjolle po hetojnë.
Burime gjyqësore raportojnë gjithashtu se banorët e zonës arritën të parandalonin disa tentativa sulmesh seksuale përmes ndërhyrjes së tyre. Sipas të njëjtit informacion, ka edhe raportime për tentativa të tjera që në fund të fundit kanë qenë të pasuksesshme.
“Vajzat 14-vjeçare jetojnë në rrugë”
Susana Ascaso, mjeke në Departamentin e Emergjencave të Spitalit Universitar të Ceutës, konfirmoi se spitali po trajton vajza të mitura migrante që kanë qenë viktima të përdhunimit.
Ajo shpjegoi se këto janë vajza nën moshën 14 vjeç që janë në thelb në rrugë, pasi nuk ka vende të disponueshme në mjediset e pritjes për të miturit.
“Nuk është se nuk duan t’i pranojnë, thjesht nuk ka vend”, tha mjekja.
Askasso i vendos rastet në një krizë shumë më të gjerë, të cilën ajo e përshkruan si një “katastrofë shëndetësore”.
Departamenti i Emergjencave pranon mesatarisht 300 deri në 400 emigrantë në ditë, por nuk është përforcuar me staf apo burime që nga mbërritja masive e njerëzve në fund të korrikut. Sipas saj, nevojitet një numër dukshëm më i madh punonjësish për t’u përballur me rritjen dramatike të rasteve.
Një problem tjetër serioz lind pasi pacientët dalin nga spitali, pasi shumë prej tyre nuk kanë vend për të qëndruar.
Frikë edhe për sëmundjet ngjitëse
Mjeku paralajmëroi gjithashtu për rrezikun e sëmundjeve me potencial për përhapje epidemike, të tilla si tuberkulozi dhe hepatiti, në një kohë kur një Departament Emergjence nuk ka aftësitë për të identifikuar sistematikisht sëmundje të tilla.
Në të njëjtën kohë, raste të çrregullimit të diabetit dhe krizave epileptike po regjistrohen midis migrantëve që kanë mbetur pa qasje në ilaçet që merrnin.
Askaso ka bërë thirrje publikisht për përforcimin e menjëhershëm të spitalit me staf shtesë, si dhe njohjen e Ceutës si një zonë me kushte veçanërisht të vështira të mbulimit shëndetësor.
Vajzat në gjendje shoku
Një pamje e ngjashme përshkruhet në kampin e improvizuar të Sidi Embarek, ku rreth 300 persona janë mbledhur në kushte të vështira.
Presidenti i shoqatës së banorëve vendas, Abdellah Mustafa, tha se disa vajza mbërrijnë atje në gjendje shoku, duke u ankuar se janë sulmuar seksualisht në kodrat përreth.
Shumë nga viktimat, sipas tij, nuk paraqesin një ankesë zyrtare për shkak të gjendjes së tyre psikologjike. Për këtë arsye, banorët e zonës janë siguruar që të sigurojnë ndihmën e një psikologu dhe një avokati në mënyrë që t’u ofrojnë mbështetje vajzave.
Situata ka provokuar reagimin e organizatave të tilla si Save the Children, e cila paralajmëron për rreziqet e trafikimit të qenieve njerëzore dhe shfrytëzimit seksual me të cilat përballen vajzat dhe adoleshentet migrante në Ceuta.
Jennifer Zupiroli, specialistja e migracionit e organizatës, theksoi se një vajzë adoleshente që është vetëm dhe jashtë sistemit të mbrojtjes së fëmijëve është jashtëzakonisht e cenueshme.
Përballë realitetit të ri, Policia Kombëtare i ka dhënë përparësi identifikimit dhe mbrojtjes së vajzave dhe fëmijëve nën moshën 13 vjeç. Ministrja spanjolle e Rinisë dhe Fëmijëve, Cira Rego, ka pranuar gjithashtu se profili i të miturve që mbërrijnë në Ceuta ka ndryshuar, me më shumë vajza dhe fëmijë shumë të vegjël tani midis tyre.
Mungesa e akomodimit në dispozicion, e kombinuar me presionin mbi shërbimet shëndetësore dhe praninë e të miturve të pashoqëruar në rrugë, ka krijuar një mjedis veçanërisht të rrezikshëm.
Akuzat për sulme seksuale tani po intensifikojnë presionin mbi autoritetet spanjolle për të forcuar menjëherë mekanizmat për mbrojtjen e fëmijëve që mbërrijnë në Ceuta.
La policía de Ceuta denuncia agresiones sexuales a mujeres y niñas por los marroquíes. pic.twitter.com/ocwKdS4mg5
— España Actual (@esp_act_news) August 12, 2026
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