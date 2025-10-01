Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko deklaroi se norma bazë e interesit do të mbetet 2.5 për qind.
Në një konferencë për mediat, Sejko u shpreh se turizmi ka ndikuar në rritjen ekonomike të vendit.
Sejko shtoi se rritja ekonomike për vitin e ardhshëm pritet të jetë deri në 3.5 për qind.
“Turizmi pritet të vijojë të japë kontribut pozitiv. Inflacioni pritet të kthehet në 3 për qind në vitin 2026. Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit, në 2.5 për qind. Rritja ekonomike për 3 mujorin e dytë ka qenë 3.5 për qind. Parashikojmë rritje në këto nivele në fund të vitit. Sektorët që kanë ndikuar janë turizmi. Sektorët industrialë kanë pësuar rënie dhe kanë ndikuar negativisht në rritjen ekonomike. Sidoqoftë, rritja ekonomike është e qëndrueshme. Bazuar në këto trende, rritja ekonomike do të vazhdojë. Po ashtu edhe rritja e pagave, do të ndikojë në rritjen ekonomike. Ne parashikohemi të kemi këto nivele të rritjes ekonomike edhe vitin e ardhshëm”, theksoi ai.
Sejko nënvizoi se inflacioni ka shënuar një rritje të lehtë gjatë muajve korrik-gusht, duke arritur nivelin prej 2.4%, nga 2.3% që ishte mesatarja në tremujorin e dytë të vitit.
Sipas tij punësimi në sektorin privat jo-bujqësor u rrit me 3.4% gjatë tremujorit të dytë, ndërsa papunësia totale në vend ra në nivelin 8.5%. Po ashtu, pagat në sektorin privat kanë shënuar një rritje domethënëse prej 9.5%.
