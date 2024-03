Konferenca vjetore 2024 e Forumit të Boaos për Azinë (BFA), e cila u hap të martën, me temën “Azia dhe bota: Sfida të përbashkëta, përgjegjësi të përbashkëta”, pritet të tërheqë rreth 2000 delegatë nga mbi 60 vende dhe rajone. Konferenca do të zgjasë deri të premten në qytetin turistik Boao të provincës Hainan të Kinës jugore.

Në ditën e parë të ngjarjes u mbajtën katër nënforume ku të ftuarit shkëmbyen njohuri dhe pikëpamje mbi rritjen e investimeve në Azi dhe tranzicionin e qëndrueshëm, si edhe tregtinë globale dhe perspektivat teknologjike.

Veprimtaria katërditore, e cila zgjat deri të premten, përmban diskutime të nivelit të lartë, duke u fokusuar në sigurinë globale, ekonominë botërore, inovacionin shkencor e teknologjik dhe implikimet e gjera të inteligjencës artificiale.

Sipas Raportit Vjetor të Parashikimit të Ekonomisë Aziatike dhe Progresit të Integrimit të forumit 2024, pavarësisht përballjes me sfida të ndryshme ekonomike të jashtme, ekonomia aziatike do të vazhdojë të ruajë një normë relativisht të lartë rritjeje, e mbështetur nga konsumi relativisht i fortë dhe politika fiskale proaktive. Ekonomia aziatike pritet të rritet me rreth 4.5 për qind në vitin 2024, duke tejkaluar atë të vitit 2023, dhe do të vazhdojë të jetë kontribuuesja më e madhe në rritjen ekonomike globale.

“Tema e konferencës vjetore të këtij viti është ‘Azia dhe bota: Sfida të përbashkëta, përgjegjësi të përbashkëta’. Sfidat me të cilat përballet bota sot janë komplekse e të ndryshme. Vetëm duke i trajtuar së bashku këto sfida, duke marrë së bashku përgjegjësitë dhe duke forcuar bashkëpunimin, mundet që komuniteti ndërkombëtar ta shtyjë botën në rrugën e paqes dhe prosperitetit”, tha Li Baodong, sekretari i përgjithshëm i Forumit të Boaos për Azinë.

Pjesëmarrësit thanë se Partneriteti Ekonomik Gjithëpërfshirës Rajonal, ose RCEP-i, ka bërë një hap përpara duke mbështetur zhvillimin e tregtisë dhe investimeve ndër-rajonale, si edhe lidhjet më të ngushta midis zinxhirëve industrialë dhe të furnizimit. Ata mendojnë se kjo trajton problemin e ndikimit negativ që sjell fragmentimi i ekonomisë botërore shkruan CMG.

“Ekonomia globale po del gradualisht nga hija e pandemisë dhe inovacioni teknologjik po sjell shtytës të rinj rritjeje. Forumi shpreson që përmes diskutimeve në takimin vjetor të këtij viti, të mund të kondensohet mençuria e të gjitha palëve, dhe pikat e forta të Azisë dhe pjesës tjetër të botës mund të kombinohen për të kapërcyer vështirësitë dhe për të krijuar një të ardhme më të mirë”, tha Li.

Rreth 2 000 përfaqësues nga mbi 60 vende e rajone dhe më shumë se 1 100 gazetarë nga rreth 40 vende e rajone marrin pjesë në forumin vjetor të këtij viti.