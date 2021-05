Hënat e reja paraqesin fillime të reja dhe janë koha kryesore për manifestimin dhe vendosjen e synimeve.

Hënat e reja në astrologji shënojnë fillimin e një cikli të ri hënor, dhe ndërsa ju mund të mos jeni në gjendje ta shihni shumë qartë gjatë kësaj faze, energjia e saj është po aq e fuqishme sa çdo kohë tjetër e muajit.

Hëna tjetër e re po vjen në 10 qershor në shenjën e mendimit të shpejtë dhe të çuditshëm të Binjakëve, e cila na ofron një fillim të ri në komunikim dhe na frymëzon për të bashkëvepruar me botën përreth nesh në një mënyrë të re. Në qershor hëna e re gjithashtu ndodh të jetë eklipsi i parë diellor i vitit, kështu që është e mundshme të sjellë fillime të papritura të reja që mund të shënojë fillimin e diçkaje të madhe në jetën tuaj. Uluni dhe dëgjoni universin përpara se të bëni ndonjë lëvizje të madhe.

Hënat e reja do të jenë gjithmonë në të njëjtën shenjë zodiakale nëpër të cilën dielli aktualisht po udhëton! Për shembull, një hënë e re që bie gjatë sezonit të Luanit do të jetë gjithmonë në Luan. Kjo sepse hënat e reja ndodhin kur hëna përafrohet me Diellin në një aspekt bashkimi.

Pavarësisht nga stina që është dhe shenja e zodiakut, të gjitha hënat e reja na ndikojnë në mënyra thelbësore.

Hënat e reja mund të ndikojnë në gjendjen tuaj shpirtërore

Në astrologji, hënat e reja shpesh na thërrasin për të reflektuar se ku jemi dhe për të vlerësuar atë që duam nga një këndvështrim më i qetë. Mënyra më e mirë për ta bërë këtë është t’i lejoni vetes hapësirë ​​dhe kohë të tërhiqeni në vetvete dhe të përqafoni vetminë.

Hënat e reja mund t’ju bëjnë të flini

Kur hëna errësohet gjatë një faze të hënës së re, ju do të dëshironi të flini pak më herët se zakonisht. Meqenëse drita e hënës tërhiqet gjatë një hëne të re, kështu bëjnë edhe nivelet tona të energjisë.

Ju do të ndjeheni më të motivuar për të arritur qëllimet tuaja

Një hënë e re ndodh kur drita e hënës është në pikën më të ulët – por nga atje, ajo fillon të rritet më shumë për javët e ardhshme që çojnë deri në hënën e plotë, e cila rrit nivelet e motivimit tonë dhe ndihmon për të sjellë një moment impulsiv kozmik në qëllimet tona personale. Pra, mos u mashtroni nga ndjenja juaj e re e hënës së re – kjo është në të vërtetë vetëm një moment pushimi përpara se të zhyteni në fillim për qëllimet dhe projektet tuaja.

Hënat e reja janë një kohë e mirë për vetë-kujdes dhe pozitivitet

Hënat e reja kanë të bëjnë me shpresën dhe mundësinë, duke e bërë atë një kohë veçanërisht të rëndësishme për të qenë më të sjellshëm, të kujdesshëm dhe pozitiv ndaj vetes, si dhe për të mbrojtur energjinë tuaj të ndjeshme. Shmangni kalimin e kohës me njerëz që janë dekurajues ose pesimist. Bëni gjëra nën hënën e re që ju bëjnë të ndiheni optimist dhe të ngazëllyer për mundësitë e reja.