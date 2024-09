Shenjat ria shohin se vështirësitë e tyre marrin fund gjatë javës nga 30 shtatori deri më 6 tetor. Gjatë momenteve të caktuara astrologjike, siç janë eklipset, mrekullitë ndodhin me frekuencë më të madhe. Por për të parë mrekullinë tuaj personale, duhet të jeni në gjendje të njihni gjithçka që ndodh si një levë për t’ju çuar përpara.

Java me fat që nis me kërcimin e Mërkurit dhe Diellit në Peshore të martën e 1 tetorit, ndez fillime të reja.

Hëna e Re dhe Eklipsi Diellor në Peshore të mërkurën, 2 tetor, sjell një energji të fuqishme për t’ju ndihmuar të punoni së bashku, të gjeni ekuilibrin në jetën tuaj dhe të përqafoni paqen tuaj.

Virgjëresha

Çfarëdo fillimi të ri që të trokasë në derën tuaj, duhet t’i zgjidhni vetë. Një fillim i ri nga universi duket si një ofertë, apo edhe një ridrejtim, por është gjithashtu i papritur në lidhje me diçka për të cilën po punoni tashmë. Nuk mjafton thjesht t’i dorëzohesh të resë, duhet të zgjedhësh me vetëdije këtë fillim të ri. Ekziston një vlerësim i ri për marrëdhëniet në jetën tuaj, shtëpinë tuaj, madje edhe aftësinë tuaj për të marrë kohë për të pushuar dhe për t’u kujdesur për veten. Ndërsa angazhoheni më shumë me atë që ka më shumë rëndësi në jetë, përfundimisht do të kuptoni pse besimi në univers është kaq i rëndësishëm për të marrë bollëkun që dëshironi.

Mërkuri dhe Dielli do të bashkohen te Peshorja të martën, më 1 tetor, duke vënë në pah shtëpinë e financave dhe vetëbesimit. Mërkuri dhe Dielli do të sjellin një kthesë pozitive financiare në jetën tuaj, pasi do të merrni lajme për një bonus, ngritje apo edhe pranimin e një propozimi biznesi, i cili në një moment dukej si rrezik. Kjo ofertë do t’ju ndihmojë të krijoni pasurinë që në një moment ishte aspekti më i rëndësishëm i jetës suaj, por tani do të shërbejë thjesht si konfirmim se sa më shumë të nderoni atë që është më e rëndësishme për ju, aq më shumë universi do t’ju shpërblejë me rezultate pozitive. .

Bricjapi

Thuaj po ëndrrave të tua. Ju meritoni suksesin dhe njohjen që keni ëndërruar gjithmonë, dhe megjithëse rruga drejt arritjeve tuaja mund të jetë dukur më e gjatë, ju jeni pikërisht aty ku duhet të jeni. Të martën, më 1 tetor, Mërkuri në Peshore do të sjellë një cikël të ri dhe një fazë të re në karrierën dhe jetën tuaj profesionale.

Gjatë kësaj faze do të shihni se suksesi profesional tek i cili shpesh fokusoheni nuk mund të ketë përparësi ndaj kohës tuaj personale dhe marrëdhënieve të rëndësishme në jetën tuaj. Për të përfituar sa më shumë nga këto mundësi, duhet gjithashtu t’i besoni aftësisë suaj për t’i menaxhuar ato. Jo çdo gjë do të vijë në kohën e duhur ose në mënyrën që keni planifikuar. Ju meritoni sukses në karrierë, por edhe lumturi në çdo aspekt të jetës tuaj. Besojuni rritjes suaj dhe lejoni vetes të arrini edhe më tej ëndrrat tuaja, duke e ditur se mrekullia për të cilën shpresoni është tashmë në rrugën e saj.

Ujori

Ju duhet të jetoni një jetë më të madhe dhe më aventureske nga sa e keni imagjinuar. Kjo nuk do të thotë që ju duhet të ndaheni me atë që tashmë dini dhe doni, por gjithashtu duhet të nderoni atë që dëshiron zemra juaj. Ju keni një mënyrë unike për t’iu qasur jetës, por kur gjërat shkojnë keq, shpesh e luani të sigurt. Për të përfituar nga të mirat që sjell kjo periudhë, akordohuni sërish me natyrën tuaj të lirë dhe besoni dëshirat dhe dëshirat tuaja.

Hëna e Re dhe Eklipsi Diellor në Peshore do të arrijnë kulmin të mërkurën, më 2 tetor në shtëpinë tuaj të fatit dhe bollëkut. Energjia e kësaj shenje ajrore tregon se jeni gati për aventura të reja, por edhe se nuk mund të ecni vetëm përgjithmonë. Qoftë nëse është një partner romantik apo edhe profesionist, ky është konfirmim se do të keni nevojë për mbështetjen e të tjerëve ndërsa kaloni në dëgjimin më të ngushtë të shpirtit tuaj. Lëreni frikën dhe dyshimin të largohen dhe besoni atë që është në shpirtin tuaj.

