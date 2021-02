Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar ditën e sotme një bisedë shumë të këndshme me një djalosh të vogël.

TIRANË – Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar ditën e sotme një bisedë shumë të këndshme me një djalosh të vogël.

Biseda nis me djalin që thotë se është i moshës 20 vjeç, edhe pse ai është shumë herë më i vogël.

Nisur nga kjo bisedë, Rama shkruan krahas videos: ‘Sipas këtij shokut unë jam 123 vjeç’.

Rama: Më thuaj pak sa vjeç je?

Djali: 20

Rama: 20-vjeç apo 20 kile

Djali: Ej, po ti ke dalë te televizori?

Rama: Po ç të bëj, aty punoj unë te televizori

Djali: Ty të ka para babi në televizor

Rama: Ashtu ee? Unë ne TV punoj, ti punon në play station

Djali: Jo nuk punoj, vetëm shkarkoj lojëra, GTA , nuk e kem frikë se ajo është me armë

Rama: Mos luaj me armë

Djali: Unë nuk e kam frikë se jam burrë trim

Rama: Je burrë tim ti

Djali: Eee

Rama: Po ç’është kjo me armë mo