Olsi Leku alias Jorgo Leku, i cili u arrestua në Athinë pak javë më parë, rezulton të jetë i përfshirë në masakrën e Elbasanit, të ndodhur në vitin 2011, ngjarje ku u shua familja Mahmuti. Mësohet se Prokuroria e Elbasanit, ka kërkuar analizën e AND-së së Lekut, për ta krahasuar me mostrat që janë gjetur në shtëpinë e familjes Mahmuti, pas krimit të trefishtë.

Organi i akuzës ra në gjurmët e Lekut, pasi mënyra se si është kryer ekzekutimi, ngjason me atë të ‘Dodës’ së Elbasanit, Ilir Rexhepit, ngjarje për të cilën, gjithashtu është vënë Leku nën hetim.

Si ndodhi krimi i trefishtë mafioz?

Në mars të vitit 2011, tre burrat e familjes Mahmuti, banues në qytetin e Elbasanit, mbyllën sytë në të njëjtin çast. Pak para se të shkonte ora 06;00 e mëngjesit, autori i krimit u fut fillimisht në dhomën e gjumit ku po flinte kryefamiljari Emin Mahmuti, 62 vjeç, me të birin, Xhelalin, 36 vjeç. Të dy kanë qenë duke fjetur përmbys kur autori me një armë pistoletë, e cila dyshohet të ketë qenë me silenciator, i ka qëlluar me nga një plumb pas koke, duke i lënë të vdekur në çast.

Edhe pse me silenciator, zhurma e armës, ka bërë që djali tjetër i familjes. Pëllumb Mahmutaj, 42 vjeç në atë kohë, të zgjohej. Ai ka dalë nga dhoma, po është përballur me vrasësin, i cili me dy plumba e la të vdekur. Më pas, autori i krimit, u fut në dhomën tjetër të gjumit, ku ishte bashkëjetuesja e Pëllumb Mahmutajt, Myzeje Qosja. Edhe këtë të fundit, vrasësi e qëlloi me dy plumba, por arriti të mbijetonte. Gruaja ka arritur të përmendet dhe të telefonojë njerëzit e saj.

“Hajdeni se na vranë të gjithëve”, ka dhënë ajo alarmin. Një gjurmë e lënë në dorezën e derës së dhomës së gjumit, mund të nxjerrë përfundimin nëse vrasësi ka qenë Leku apo jo.

Si u vu në pranga Olsi Leku dhe për çfarë akuzohet?

Olsi Leku rezulton të jetë i përfshirë në vrasjen e Ilir Rexhepit në Elbasan, ngjarje e ndodhur më 30 dhjetor të vitit 2011. Gazetari Elton Qyno shkruan se prokuroria e Elbasanit ka në dosje një profil gjaku ADN-je, dhe disa pamje filmike që tregojnë një person duke u larguar që ka karakteristikat trupore të Olsi Lekut. ADN-ja e tij do të krahasohet dhe me atë që u gjet në vendin ku u ekzekutua me 11 plumba Ilir Rexhepi.

Leku, i njohur me katër emra si: Jorgo Leku, Olsi Leku, Giorgo Lekou, Jorgo Lekou u vu në pranga në Athinë, pasi akuzohet se është autori i vrasjes së Gentian Beqirit dhe Nezir Beqirit (babë e bir), ngjarje kjo e ndodhur në vitin 2012. Emri i tij doli nga dëshmia e të penduarit për krimin, Ervis Bardhi. Bardhi, bashkëpunëtori i Olsi Lekut ka kryer vrasjen e Gentian Beqirit. Për Olsi Lekun, prokuroria ka dyshime të forta se fshihet pas sasisë prej 137 kg kokainë që ishte planifikuar të vinte nga Pireu në drejtim të portit të Durrësit, ngjarje për të cilën prokuroria ka zgjatur hetimet për të arrestuarin Gentian Malindi.

g.kosovari