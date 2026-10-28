Gadi Eisenkot, rivali kryesor i Netanyahut, i cili del fitues në rezultatet paraprake të zgjedhjeve të djeshme në Izrael, paralajmëroi kryeministrin në detyrë që të mos hapë fronte lufte për nevojat e tij politike.
Eisenkot doli para qytetarëve në orët e para të mëngjesit të së mërkurës si fitues, duke përqafuar anëtarët e partisë së tij Yashar që po e prisnin atje dhe duke përshëndetur një turmë entuziaste mbështetësish që valëvitnin flamuj, të cilët e përshëndetën atë si kryeministrin e ardhshëm.
Eisenkot është në rrugën drejt formimit të një qeverie dhe mbajti një fjalim fitoreje për bllokun opozitar, duke deklaruar: “Kemi bërë histori”.
Duke i përshkruar zgjedhjet si një referendum se kush duhet ta udhëheqë Izraelin në vitet e ardhshme, ai shtoi: “Sonte morëm përgjigjen. Publiku dëshiron ndryshim.”
Eisenkot u tha shefave të sigurisë së vendit dhe nëpunësve publikë se Netanyahu tani kryeson një qeveri kalimtare që ka humbur besimin e popullit. “Qëndroni të fortë dhe të vendosur kundër çdo përpjekjeje për t’ju sfiduar”, tha Eisenkot. “Ju keni mbështetjen time të qartë”.
Mes raportimeve mediatike se Netanyahu ka kërkuar sulme të reja ndaj Iranit, Eisenkot tha: “Netanyahu, mos guxo të përdorësh sigurinë e Izraelit për nevojat e tua politike”.
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