Egnatia është mposhtur me rezultatin 2-0 në transfertën rumune ndaj Universitatea Craiova, në ndeshjen e vlefshme për javën e tretë të fazës së ligës në Conference League.
Skuadra shqiptare nuk ka arritur të marrë një rezultat pozitiv në stadiumin “Ion Oblemenco”, duke u ndëshkuar dy herë që në pjesën e parë të takimit.
Alexandru Cicâldău zhbllokoi rezultatin në minutën e 25-të, ndërsa Nicușor Bancu dyfishoi shifrat në minutën e 33-të me një goditje të bukur nga distanca.
Pavarësisht përpjekjeve, Egnatia nuk arriti të gjente rrugën e rrjetës, duke u larguar pa pikë nga kjo përballje.
Kjo është humbja e parë për skuadrën e Rrogozhinës në fazën e ligës së Conference League, pas dy barazimeve të regjistruara në ndeshjet e para ndaj Midtjylland dhe Aarhus.
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