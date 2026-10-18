Egnatia ka fituar 3-1 ndaj Vllaznisë, duke marrë tri pikë të rëndësishme në garën për kreun e klasifikimit dhe duke ruajtur presionin ndaj Teutës kryesuese.
Në ndeshjen e zhvilluar në Rrogozhinë, vendasit e morën shpejt kontrollin e lojës dhe kaluan në avantazh që në minutën e 9-të, me Alessandro Albanesse. Egnatia vijoi të diktonte ritmin e takimit dhe, në minutën e 41-të, Danjel Adjessa shënoi golin e dytë, duke i dhënë skuadrës së tij një avantazh të rëndësishëm përpara pushimit.
Pas rikthimit në fushë, Vllaznia reagoi dhe arriti të ngushtonte diferencën në minutën e 59-të, kur Daniel Perez dërgoi topin në rrjetë. Goli rriti shpresat e shkodranëve për t’u rikthyer në lojë, por Egnatia ruajti qetësinë dhe vijoi të kërkonte golin e sigurisë. Përpjekjet e vendasve u shpërblyen në minutën e 86-të, kur Ilir Gruda shënoi golin e tretë, duke vulosur fitoren 3-1.
Me këtë sukses, Egnatia ngjitet në kuotën e 18 pikëve dhe ruan vendin e dytë, vetëm një pikë larg Teutës kryesuese. Në krahun tjetër, Vllaznia mbetet në vendin e parafundit me pesë pikë, një më shumë se Partizani, që mbyll klasifikimin.
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