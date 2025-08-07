Egnatia ka barazuar me rezultatin 0-0 në transfertë ndaj skuadrës sllovene Olimpija Ljubljana në ndeshjen e parë të raundit të tretë të kualifikimeve për UEFA Conference League.
Pavarësisht se përballë kishin një kundërshtar me më shumë përvojë ndërkombëtare, kampionët e Shqipërisë vuajtën shumë ndaj ekipit slloven dhe luftuan fort për çdo top, duke mos lejuar gola në portën e tyre. Rrogozhinasit goditën vetëm dy herë në portën kundërshtare.
Në minutën e 90-të, Egnatia mbeti me një lojtar më pak në fushë, pasi Abdurramani Fangaj u ndëshkua me karton të kuq, duke e komplikuar situatën në minutat e fundit të takimit, por djemtë e Edlir Tetovës ja dolën të mbanin portën të pastër edhe në minutat shtesë.
Barazimi pa gola i jep kampionëve të Shqipërisë shpresa reale për një kualifikim historik, teksa fati i tyre në aventurën europiane do të vendoset në ndeshjen e kthimit në Rrogozhinë, përpara tifozëve shqiptar.
